Al Far East Film Festival è tempo di supereroi, dall’Indonesia arriva “Sri Asih”

UDINE. Vietato sottovalutare l’Indonesia cinematografica solamente perché non ha in cantina i titoli cult di Cina, Giappone e Corea. È pur sempre un’immensa nazione-arcipelago con un’industria piuttosto solida nonostante il “black hole” pandemico che ha condannato un po’ tutti nel mondo.

L’anno scorso di rupie indonesiane ne sono entrate parecchie dalla raccolta dei botteghini del Paese dopo un biennio di assoluta apnea. “KNN” di Desa Penari è stato visto da oltre dieci milioni di spettatori surclassando il detentore del titolo “Warcop DKI Reborn” che si fermò a sette nel 2016, ovvero in anni privi di qualunque ostacolo.

Il ritorno in sala è stato massiccio nel 2022 ed eccoci al blockbuster di lunedì 24 aprile, alle 9, al Giovanni da Udine, in cartellone al Far East Film Festival 25: “Sri Asih” di Upi, una regista assai prolifica e molto amata al Feff per aver accompagnato ben sette pellicole su dodici firmate dalla cineasta di Jakarta, classe 1972.

Inondiamo subito con un fascio di luce, come si conviene a una star su un palcoscenico, la protagonista eroina del film, anzi una supereroina: Pevita Pearce, ragazza di abbondante sex appeal che su Instagram vanta 17,8 milioni di follower.

Certo, Chiara Ferragni ne ha quasi trenta di milioni, ma Pevita sta conquistando pian piano l’Asia (e il suo mantra è “Provo a prenderla”) con la sua forza fisica, quella del film, ovviamente. Che equivale ai muscoli di 250 maschi.

Sebbene il fascino conti non poco in una scelta, accompagnare all’altare una come Alana — la ragazza nasce dentro l’automobile dei genitori in fuga per un vulcano impazzito, quello del monte Merapi — che al minimo accenno del marito di una serata al calcetto con gli amici, potrebbe ridurre il pover’uomo a un sacco inerme di patate. Ocio.

In questa produzione non ci sono i marchi né della Marvel né della DS Comics che hanno plasmato e immortalato femmine di tutto rispetto: da Wonder Woman di Gal Gadot alla Dark Phoenix di Sophie Turner, per citare a casaccio due delle più iconiche, alle quali ci sentiamo doverosamente di affiancare la Tempesta di Halle Berry, la Capitan Marvel di Brie Larson e come lasciar fuori la più amata dai senior, la Catwoman di Michelle Pfeiffer?

Stavolta il fumetto fonte per Upi è stata una striscia del 1954, sceneggiata da lei stessa con la la complicità di un altro vecchio amico del Feff, Joko Anwar, che stasera, alle 23.40, presenterà “Satan’s Slaves: Communion”).

È in fondo piccolo — come si dice — il mondo del Far East per l’alta quantità di intrecci narrativi e umani in venticinque anni di fitto dialogo fra cinematografie d’Oriente e d’Occidente.

Uno scambio merci fra Continenti in netto rialzo per il bene del cinema, che richiede, per continuare a vivere e a respirare, idee e soprattutto collaborazioni.

Tanto per stare in tema, l’Indonesia offre un sostegno governativo ai cineasti indipendenti provocando, altresì, coproduzioni con Singapore, Filippine e Taiwan. Mentre qui in Italia la cultura sopravvive agli umori della politica, che spesso non sa nemmeno affrontare un congiuntivo, figuriamoci quindi il resto.