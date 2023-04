Pordenone, in duomo il concerto per il patrono San Marco. Galà lirico al centro Moro

PORDENONE. È la musica la protagonista della vigilia del 25 aprile. Pordenone attende il concerto per il patrono della città, San Marco, in programma lunedì 24, alle 20.45, in duomo, organizzato dalla Storica Società operaia e dall’Orchestra e coro San Marco, appuntamento tradizionale e molto amato.

Diretti da Eddi De Nadai, gli archi dell’Orchestra saranno affiancati da Guglielmo Pellarin, primo corno dell’orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, e dalla voce solista di Alessandro Cortello, tenore friulano oggi di base in Inghilterra, vincitore del concorso Seghizzi di Gorizia nel 2005 e nel 2007 nella categoria “liederistica”, della quale è uno dei migliori specialisti.

La serata prevede l’esecuzione della “Serenade” op. 31 per tenore, corno e orchestra d’archi di Benjamin Britten, dell’“Adagio per archi” di Samuel Barber e della “Suite per archi” di Arthur Foote. Nel centro culturale Aldo Moro di Cordenons, alle 21, va in scena il Galà lirico con musiche di Rossini, Puccini, Giordano, Dvořák, Verdi, Lehar, Pennino, Leoncavallo e De Curtis.

Martedì, oltre alle cerimonie per celebrare la Liberazione e alla consegna dei premi San Marco, a Pordenone è il momento della Fortajada nel parco di San Valentino, alle 11, preceduta dalle 8.30 dalla partenza della marcia Acat, quindi laboratori e festa per bambini, picnic e altro.

Anche Gaio di Spilimbergo martedì celebra San Marco nell’area festeggiamenti del torrente Cosa, con l’apertura dei chioschi alle 12, il concerto della filarmonica Città di Spilimbergo alle 12.30 e la serata musicale alle 19.30.

Diverse le escursioni in programma il 25 aprile, fra le quali la “Mezzomonte-Val di Lama”, 11 chilometri, con geologo, ritrovo nel parcheggio del cimitero di Mezzomonte alle 9 (per informazioni 370-1107202).

Segnaliamo inoltre che anche martedì si potrà percorrere la vecchia strada della Valcellina (riaperta il 9 aprile), percorso ricco di fascino in una delle più belle e spettacolari riserve naturali del Friuli Venezia Giulia. —

