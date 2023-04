Watanabe, il poeta del quotidiano ospite del Feff: «Che bello passeggiare per Udine»

«Udine sta realizzando una rassegna speciale sul mio lavoro, ma hanno dovuto farla online. Mi sarebbe piaciuto andare a Udine, perché ho sentito che è un bel posto» dice Hirobumi Watanabe al telefono con il suo direttore della fotografia, in una scena del documentario “War Of Life”, un diario intimo del suo lockdown.

Promessa mantenuta. Due anni dopo il regista giapponese, accompagnato dal fratello Yuji, compositore, è approdato in Friuli per presentare “Techno Brothers” (un bizzarro road movie, tra i Blues Brother e Kaurismaki) e la special screening di “Way of Life”. E a giudicare dai numerosi post sui social, che stanno raccontando Udine e le sue offerte enogastronomiche, la città piace molto ai Watanabe.

«Eravamo stati invitati non era stato possibile accettare a causa del lockdown, abbiamo atteso ben due anni per essere qui e adesso ne siamo ben lieti e felici. Ieri ho avuto occasione di girare con calma per la città e ho avuto occasione di vedere quanto fosse bella. Abbiamo anche avuto occasione di andare a visitare Venezia, però è una città grande, turistica, con molta gente. Invece qui a Udine si percepisce come è ben radicata la vita quotidiana delle persone. E anche la dolcezza delle persone che ho incontrato. E l’amore che hanno gli spettatori udinesi per i film, una cosa in cui non mi era capitato di imbattermi. E poi anche il cibo e il vino la rendono la città migliore che ci sia».

Lei è stato definito “il poeta comico del quotidiano”. Nei suoi film ci sono molto humour e soprattutto autoironia. È difficile trovare dei momenti comici nella vita quotidiana?

«Nella mia produzione cinematografica la vita quotidiana è un elemento molto importante, ma è importante anche capire con quali occhi si vuole guardare la vita quotidiana. Nelle mie opere difficilmente utilizzo attori protagonisti per realizzare una recitazione che nasce da qualcosa di fittizio, spesso invece tendo a utilizzare persone che si possono trovare in qualsiasi città. Tendo a dipingere una vita quotidiana reale. E da questo punto di vista mi aggangio a importanti registi italiani come Luchino Visconti e Pier Pasolini, che hanno avuto una grande influenza su di me, perché raccontavano la quotidianità. A me piace molto camminare, vedere bambini che mangiano gelato o adulti che bevono su un terrazzo. Tutti elementi di vita quotidiana che poi si traslitterano in ispirazione».

Ha citato Pasolini, che ha girato l’episodio “Che cosa sono le nuvole”, in cui il protagonista le definisce “straziante malinconica bellezza del creato”. Nei suoi film ci sono spesso nuvole...

«Sono delle parole splendide. Io vengo dalla citta di Otawara, quindi non c’è una grande motivazione nella mia scelta. Trovandomi a camminare in questa città ogni giorno alzo gli occhi al cielo e ovviamente le nuvole sono cangianti. Il passare delle nuvole mi fa percepire il procedere del tempo. Un cambiamento che non torna indietro, che mi fa venire malinconia. E le parole di Pasolini risuonano nel mio cuore».

Lei spesso recita come attore nei suoi film e anche in quelli di altri. Identificandosi con il personaggio. Ma cosa c’è di Watanabe nei film?

«Quando sono il mio attore protagonista, quando sono il regista di me stesso, ovviamente parto da quello che è il principio del mio carattere, della mia vita quotidiana, Però in realtà queste diventano solo le basi di una mia creazione cinematografica che possa definirsi interessante. Quindi il personaggio che appare non vuole essere una ricostruzione del vero Watanabe, ma è una realizzazione che nasce da un elemento creativo. Però senza dubbio succede che chi vede il film sbagli nell’identificare le due cose.

Speriamo di vedervi girare un film a Udine...

«Ah, se ci invitano veniamo!»