Un cinema che parla di diritti, così Taiwan prova a crescere

Taiwan ha uno sguardo cinematografico globale. “Top Gun: Maverick”, per citare uno dei titoli americani più coinvolgenti dello scorso anno, ha letteralmente spaccato il botteghino ossigenando non poco il mercato locale. «Sono una quarantina i film prodotti in un anno – spiega Kevin Ma, consulente a Taipei per il “Far East Film” – e l’importazione di pellicole dall’estero contribuisce a mantenere salda l’industria taiwanese».

Che aria politica si respira sull’isola?

«Diciamo che dal 1987, con l’abolizione della legge marziale, il Paese ha subito un’ondata di democratizzazione che ha portato a un governo presidenziale. L’economia è in forte rialzo e, per questo, dall’Indonesia e dalle Filippine oltrepassano i confini migliaia di immigrati in cerca di una occupazione, che poi trovano. Diciamo che il tema è accarezzato dal film di domani sera (stasera, alle 21.30) “The Abandoned”, nonostante il plot sia concentrato su un serial killer che ammazza i clandestini. Si tratta di un noir, come avrete capito, con un imprinting classico, molto notturno e con una protagonista femminile a rincorrere gli assassini».

E le minacce cinesi?

«La popolazione si è abituata a ricevere avvertimenti e segnali di invasione piuttosto regolarmente ed è per questo che ha scelto di vivere come se tutto questo pericolo facesse parte, in realtà, di una inevitabile strategia della Cina per mantenere alta la tensione».

La tematica forte da voi è l’horror, ma altri generi affiancano la paura nelle sale.

«La ringrazio dell’assist così mi soffermerei a parlare dell’altro film taiwanese di domani (oggi, alle 15). Un’opera a cui tengo particolarmente perché è firmata dalla prima regista donna indigena, Laha Mebow, a vincere il prestigioso Golden Horse, che equivale all’occidentale Oscar. È inquadrata la vita di una famiglia legata alle tradizioni Tayal (che significa “persona genuina”) una popolazione aborigena, il secondo gruppo più numeroso del Paese. La questione è urgente: riusciranno le antiche tradizioni a sopravvivere alla modernità?».

Perdoni la domanda campanilistica: ma a Taiwan arriva anche il cinema italiano?

«Le dirò: sì, c’è, ma non mi chieda i titoli. Io, fra l’altro, vivo a Kong Kong anche se da anni seguo i festival e la cinematografia taiwanese, oltre a quella cinese e giapponese. Me la cavo anche con il mandarino. Certo, l’Europa è un ottimo supermercato, soprattutto per i prodotti in lingua inglese, ma anche i francesi forniscono le loro specialità».

La censura è accanita come in Cina?

«No, assolutamente. Ogni film viene proiettato alla commissione, ma il tutto, semmai, si riduce al sesso e alla violenza».

Le donne a Taiwan che ruoli conquistano nel cinema?

«Soltanto al Far East Film Festival di quest’anno di registe ce ne sono ben due, oltre alla Mebow di “Gaga” anche la Tien-Yu di “Day off”, il commovente film su una parrucchiera fra l’altro sceneggiato da un’altra donna. Detto così sembrerebbe che il partito femminile sia molto forte, ma in effetti non è così. Non siamo ancora arrivati al 50 per cento. Il maschio è tutt’ora dominante».