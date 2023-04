Viva le esagerazioni per sorridere e c’è anche uno struzzo che vola

«C’è un metodo nella sua follia», dice Polonio di Amleto. Appunto: un film demenziale si può dire riuscito soltanto quando dietro la sciocchezza occhieggia l’intelligenza, dietro la presa per il bavero traspare la complicità, onde il piacere è di farsi trascinare dalla sua spudoratezza.

È il caso del coreano “Killing Romance” di Lee Won-suk.

Il plot potrebbe essere la base per un film di Hitchcock: una cantante ha sposato un uomo affascinante per poi accorgersi che è un tiranno che la tiene pressoché prigioniera, oltre che un gangster nella vita pubblica; l’unica soluzione è ucciderlo, con l’aiuto di un vecchio ammiratore.

Ma non c’è Hitchcock qui: c’è un puro, e assai divertente, tuffo nella follia narrativa (dove si riconosce il regista di “How to Use Guys with Secret Tips”), condita di canzoni e assurdità, la sauna più calda del mondo, uno struzzo volante, e molta computer grafica, essa stessa presa in giro attraverso l’esagerazione. E che eccellenti attori!

Con Lee Sun-kyung (il marito) che si diverte moltissimo nel ruolo anche a livello di pura mimica facciale e Lee Ha-nee (la moglie aspirante vedova) che centra il personaggio con un’interpretazione comica e tragica allo stesso tempo. Killing Romance, di Lee Won-suk (Corea del Sud)