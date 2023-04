Cristina Mattiussi guida Mittelfest: «Grande sfida e responsabilità»

Cristina Mattiussi è la nuova presidente dell’Associazione Mittelfest. Giovedì 27 aprile si è riunita l’assemblea per nominare il nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo triennio 2023-2026.

Classe 1977, udinese, Mattiussi è imprenditrice nel settore della metalmeccanica ed è la prima donna nella storia del Festival a ricoprire il ruolo di presidente.

«Sono davvero onorata e ringrazio l’amministrazione regionale per questa nomina – commenta Mattiussi – poter dare il mio contributo ad un evento culturale così importante per la Regione, fuori e dentro i suoi confini, rappresenta una grande sfida e una grande responsabilità.

Desidero dare continuità al gran lavoro che è stato fatto da chi mi ha preceduta e non vedo l’ora di conoscere a fondo la struttura e tutte le persone che lavorano quotidianamente al festival: vengo da un settore lontano da quello culturale, ma, da imprenditrice, posso mettere al servizio di Mittelfest capacità di gestione, organizzazione e spirito di squadra, dando tutto il supporto possibile alla parte artistica affinché sia libera di esprimersi al meglio».

Nel rinnovato consiglio di amministrazione, affiancano la presidente Cristina Mattiussi indicata dalla Regione, il sindaco di Cividale Daniela Bernardi (vicepresidente), Mauro De Marco indicato dall’Ert, l’ex presidente Roberto Corciulo indicato dalla Regione e Silvano Chiappo indicato della Banca di Cividale. Revisore è stata confermata Laura Ovan.

«Il lavoro fatto in questi tre anni è stato davvero notevole sotto tutti i punti di vista – sottolinea Corciulo – come ex presidente, ci tengo a ringraziare tutto il cda con cui abbiamo condiviso questo bellissimo percorso e tutte le persone impegnate nella struttura organizzativa di Mittelfest che danno vita al festival con grande impegno, dedizione e competenza, in particolare Nadia Cijan, segretario generale, e il direttore artistico Giacomo Pedini.

Ringrazio l’ex assessore alla cultura Tiziana Gibelli, gli uffici dell’assessorato, l’intera amministrazione regionale, il Ministero della Cultura, il Comune di Cividale del Friuli, PromoTurismoFvg e tutti i soci per il prezioso supporto che hanno dato a Mittelfest, permettendogli di continuare ad essere un punto internazionale di riferimento in Italia e in Europa».

Con il passaggio da Corciulo a Mattiussi, si chiude quindi un triennio davvero importante per il Festival che, dopo aver attraversato il momento critico della pandemia, si è riorganizzato rafforzando il proprio posizionamento a livello locale e internazionale.

Mittelfest, infatti, ha saputo creare e rafforzare preziose sinergie con le istituzioni e con le realtà culturali ed economiche regionali in un continuo e proficuo scambio con il territorio avviando il progetto Mittelland che vede coinvolti 20 comuni delle Valli del Natisone e Valli del Torre.

Mittelfest ha vinto anche la scommessa di Mittelyoung, il festival che investe sulle nuove generazioni artistiche europee dando loro un sostegno concreto, anche economico, e costruendo una rete di relazioni transfrontaliere di programmazione condivisa, in particolare con Austria e Slovenia.