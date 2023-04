La geopolitica protagonista al Far East: «Il cinema racconta le crisi»

UDINE. È utile (se non necessario) avere una password per entrare nel sistema cinema asiatico e individuare agilmente i messaggi subliminali del film per non sprecare una visione invano.

O ci si accontenta di “guardare le figure” (che poi è più rilassante) o si cerca di abbinare all’arte quel minimo sindacale di geopolitica, a ragione vivendo un festival come il Far East che si sporge con veemenza sull’Oriente.

A fornici le credenziali per tutto il festival — che finirà sabato 29 — sono stati due giornalisti: Giulia Pompili del “Foglio”, spesso catapultata fra Tokyo e Seoul, e Francesco Radicioni di “Radio Radicale”, che vive a Bangkok. Vale l’ascolto del loro podcast “Bambù”, 4 puntate a cura di Chora Media e Feff.

«L’approfondire certe tematiche filmiche — spiega Giulia — è già stato sperimentato al Feff 24 con un certo successo. Quest’anno siamo tornati con lo stesso entusiasmo pronti a sviscerare le nuove tendenze dell’Asia, i processi di democratizzazione più recenti, le migrazioni, le economie in costante crescita di Corea, Giappone e Taiwan».

L’Oriente sa di zona costantemente “calda...

«In realtà molte tensioni che si avvertono con una certa frequenza — è ancora Giulia a parlare — sono alimentate dai confini geografici a volte poco definiti e rivendicati dalle potenze con più muscoli. Il cinema ha raccontato attraverso decine di pellicole il 38° parallelo, per fare l’esempio più eclatante».

Il cinematografo è una narrazione interessante per comprendere cosa accade altrove. Il problema è: ciò che si vede è la realtà o quello che il governo del tal paese vuole farci credere?

«Questo è il punto — interviene Francesco — spesso per capire un film, un libro o quant’altro venga rappresentato è necessario inserire l’opera all’interno di uno scenario storico e sociale specifico. Il nostro compito è appunto quello di estrarre il prodotto dal contesto artistico e di calarlo nella realtà».

Molte pellicole di certe nazioni governate da regimi totalitari sono di propaganda e l’informazione è chiara.

«In realtà la mia impressione — è ancora Francesco — è che proprio quelle propagandistiche raccontino veramente il Paese. In quelle cinesi è evidente come Pechino voglia raccontare se stessa e le proprie priorità politiche. Sta a noi, a volte, orientarci nella cortina fumogena che loro seminano e portarci a casa ciò che sta dietro questa immensa réclame».

La Repubblica Popolare è l’ago della bilancia mondiale?

«Direi di no — dice Giulia — se non dal punto di vista economico. La leadership di Pechino ha una sua logica e una sua dinamica che riguarda solamente gli interessi nazionali. La Cina è ancora quella che viene definita “La fabbrica del mondo”. Il tentativo dell’Occidente è quello di togliere ci cinesi il monopolio di certi settori».

In questi giorni Xi Jinping pare occuparsi con decisione della pace Russia-Ucraina…

«In realtà questo pare proprio un film — spiega Francesco — con un plot scritto male e una sceneggiatura scritta peggio. La Cina è pro Russia e tutto ciò che passa per i canali locali arriva direttamente dalla propaganda di Mosca».

Non c’è da star tranquilli, vero?

«In realtà no — conclude Radicioni. Sappiamo quanto un episodio all’apparenza ininfluente possa fare tremare la diplomazia. Dal mar Cinese meridionale al 38° parallelo fino allo stretto di Formosa le navi cinesi e americane sono vicinissime. Essendo la comunicazione fra Pechino e Washington ai minimi termini, il rischio c’è, inutile negarlo».