Contro Torino alla Gesteco la rimonta non riesce

CIVIDALE. Non basta un finale dei suoi, on fire, alla Gesteco, per evitare il ko di fronte alla capolista. Torino esce così dal PalaGesteco con i due punti in saccoccia. E la certezza d’aver mantenuto la vetta.

Per Cividale una rimonta a metà non basta a mettere in sicurezza il secondo posto. Ma se ne riparlerà alla luce del risultato fra l’Apu e Milano e del prossimo incontro delle aquile in quel di Piacenza.

L’avvio di gara, allora, è un’allitterazione di interpreti: da Pepper a Pepe, che di nome fa Simone ma è solo omonimo del giocatore che, sul finire degli anni ’10, fece ammattire le difese di tutta Italia con la maglia dell’Udinese addosso.

L’americano delle Eagles porta i suoi avanti dall’arco; l’esterno di Torino replica subito: tripla, quindi altri otto punti in sequenza per il parziale +7 ospite. In mezzo, fatica, parecchia, dei gialloblù di casa a produrre gioco in avanti. Si smazza, perciò, Battistini per tenere i suoi a galla, senza trovar seguito. Nei suoi compagni, a secco per quasi l’intero primo quarto.

Torino così fa 13, anzi +13: in affanno, la Ueb si affida a Miani, per l’occasione in versione “barba”. Incolta. Colta è la tripla del codroipese dalle Eagles per tentare la risalita. Il friulano poi ruba un pallone sfruttato appieno da Redivo, che dall’angolo non si fa pregare e colpisce.

A bordo campo, l’udinese coach Ciani non si scompone. Anche perché, sul parquet, l’ex udinese, sponda Apu, Schina, piazza due triple mortifere, difende alla morte sul portatore di turno. Capitan Rota sente il momento, chiama a raccolta la sua gente.

Cassese, intanto, fa il suo per accendere il palazzetto: segna tre punti, e altri tre. Dall’altra parte, Pepe gonfia la retina, De Vico, in allontanamento, segna alla Pau Gasol, sulla sirena, spedendo Cividale a -11. Serve una scarica, ai ducali, che non può giungere soltanto dal pubblico.

Tripla Redivo, allora: bene. Poi, però, errori, sempre dai 6,75 mt, dell’italo-argentino, e di Pepper: uno su tre. Troppo poco per far sperar nell’aggancio, ma abbastanza per mantenere la banda del Pilla in orbita Reale Mutua.

C’è il break: di metà gara, degli ospiti, con un 0-8 immediato, protagonista, guarda caso, ancora Pepe, bomber di serata. La sua tripla, irreale, ignorante quel tanto che basta, è da vedere e rivedere. Lo score tocca il 37-55.

Non è serata, sul fronte opposto: lo si vede dall’uno su due prodotto da Rota ai liberi. Il play, stoppato quindi da Jackson, diventa un po’ lo specchio della difficoltà vissuta dall’intera compagine ducale. Che, ciononostante, lotta, sta lì, sul -11 di Dell’Agnello, in appoggio.

Sulla schiacciata del -9 di Pepper, con un quarto e una vita da giocare. Il PalaGesteco ritorna bolgia, una furia. Furin, dal nulla, inventa così la tripla della speranza, della baraonda, del -6.

Qui entrano in gioco i fischi, degli arbitri: quelli che fanno arrabbiare l’ambiente, coach Pillastrini compreso.

Ma tutto scorre, lo score ancora gestibile. Rota da fuori, Miani pure. Palla persa da Schina? Redivo punisce, -5. Antisportivo Pepe, il secondo: va fuori.

Senza il suo faro, Torino torna a un possesso. Di nuovo lui, il gaucho Redivo: -2. Jackson, Redivo, -2. Ancora. Ancora De Vico, a chiuderla.