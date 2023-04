Il grazie di Zerocalcare con una vignetta a Vicino/Lontano per il Premio Terzani

Un disegno per ringraziare il festival che gli ha attributo un importante riconoscimento il “Premio Terzani”, in ricordo di un grande giornalista, scrittore e viaggiatore. Così il disegnatore Zerocalcare ha voluto omaggiare gli organizzatori di Vicino/Lontano che si appresta a invadere Udine con tanti appuntamenti dal 3 al 7 maggio. “Grazie di cuore – scrive nel disegno Zerocalcare – è la prima volta che vinco un premio dedicato a una persona che leggevo da bambino”.

Zerocalcare, alias Michele Rech, è stato scelto dalla giuria per il graphic novel “No Sleep Till Shengal” (Bao Publishing), il racconto del viaggio compiuto nella primavera del 2021 dall’autore insieme a una delegazione italiana, nel nord dell’Iraq, a Shengal, per documentare le condizioni di vita e la lotta della comunità irachena degli ezidi, un popolo sopravvissuto al genocidio dell'Isis, protetto dalle milizie curde.

«Questo premio – aveva commentato il vincitore dell’edizione 2023 – significa davvero molto per me. Non lo dico per cerimonia. La figura di Tiziano tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 è stata uno dei pilastri della mia formazione “civica”. Quando iniziavo a cercare una chiave per leggere il mondo e mi costruivo un pantheon adolescenziale che sapesse indicarmi dei punti cardinali, Tiziano era uno dei miei riferimenti. Essere incluso nella cinquina finalista per me era stato già come vincere».

L’appuntamento con la consegna del riconoscimento è previsto sabato 6 maggio alle 21 al Teatro Nuovo Giovanni. Sarà una serata – evento: al centro del programma il dialogo con il vincitore, una conversazione condotta dal giornalista e critico letterario Marino Sinibaldi, fondatore del programma Fahrenheit su Rai3 e presidente del Centro per il Libro e la Lettura, membro di giuria del Premio, familiare al pubblico per le sue intense interviste ai vincitori di molte edizioni nei due decenni del Terzani.

A condurre la serata sarà l’attore e doppiatore Alessandro Lussiana, diretto nella sua carriera da registi quali Massimo Castri, Federico Tiezzi e Serena Sinigaglia, oggi parte della compagnia del Teatro dell'Elfo di Milano diretta da Ferdinando Bruni ed Elio de Capitani.

Sarà la presidente di Giuria del premio, Angela Terzani Staude, moglie di Tiziano Terzani, a consegnare il riconoscimento a Zerocalcare, e nel corso della serata, la colonna sonora sarà scandita dalla Nuova Orchestra da Camera Ferrucci Busoni diretta dal maestro Massimo Belli, integrato dal violino solista di Lucio Degani, che si è esibito nei più importanti teatri e sale da concerto del mondo. La scenografia della serata è curata dall’artista Claudio Mezzelani.

Come assistere alla Serata del Premio Terzani? Basterà ritirare i biglietti numerati e gratuiti, dalle 16 di giovedì 4 maggio alla biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, negli orari di apertura (16-19), oppure scaricarli gratuitamente anche sul circuito Vivaticket. Potranno essere ritirati non più di 2 biglietti a persona, Gli “Amici di vicino/lontano” 2023, presentando la tessera, hanno la possibilità di ritirare i biglietti numerati, gratuiti, nella misura di uno per ogni “amico”, in anticipo, martedì 2 maggio e mercoledì 3 maggio, sempre alla la biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine.