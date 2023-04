Tre storie che si congiungono, al centro ci sono i cellulari

Il titolo Everyphone Everywhere è un grazioso gioco di parole (su “Everyone”) per introdurre l'argomento dei cellulari, di cui parla Amos Why con tre storie che si congiungono. Chung uscendo ha dimenticato il suo sul tavolo; Raymond il cellulare ce l’ha ma è stato hackerato, e dentro c’erano le prove di certe sue malefatte negli affari; Ana attende i due ex compagni a una rimpatriata dopo 25 anni.

Attorno, tutte le variazioni della telecomunicazione, truffe comprese, spiritosamente visualizzate (della computer grafica il cinema orientale abusa, ma questo film la usa con intelligenza).

I problemi con cui si confrontano i tre sono quelli che tutti noi conosciamo.

Mai provato a doversela vedere col muro delle misure di sicurezza e delle password? Ma entra un tono amarognolo quando il film usa la riunione dei tre antichi compagni per allargare la visuale e affrontare i temi del tempo trascorso, il ricordo del passato (molto belli i flashback), la tristezza del presente.

Il senso malinconico del tempo appartiene a qualsiasi cinematografia – ma a Hong Kong (dove è il ricordo di un tempo in cui si poteva ancora credere nel futuro; ora Raymond sta per emigrare) comporta un’amarezza tutta sua. Everyphone Everywhere, di Amos Why (Hong Kong)