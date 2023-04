I cosacchi e la terra impossibile, un capolavoro che non fu capito

Torna nelle librerie “La terra impossibile” di Bruna Sibille-Sizia. Il romanzo, pubblicato da Gaspari, sarà presentato domenica 30 aprile, alle 11, a Tarcento, all’albergo Centrale, nell’ambito di Aspettando... La Notte dei lettori.

Ne parleranno Martina Delpiccolo e il professor Lucio Tollis. Pubblichiamo un estratto della prefazione di Martina Delpiccolo.

Ha soli vent’anni Bruna Sibille-Sizia (1927-2009) quando comincia la stesura del romanzo “La terra impossibile”, in cui ridà vita e anima a quel popolo cosacco disperatamente e crudelmente al servizio dei tedeschi che nel 1944 aveva occupato anche la sua valle, il suo Torre, la casetta rosa di proprietà della famiglia e poi una stanza della grande casa bianca dei nonni nel borgo Leschiar.

Proprio lì iniziava il Bandengebiet, il territorio dei banditi partigiani che i cosacchi erano stati chiamati a ripulire in cambio di una Kosakenland, di una fetta di terra in Friuli.

Ricorda, scrive e rivive, come se memoria, scrittura e vita fossero una stessa cosa o l’una il senso dell’altra. Abita sospesa tra Udine e Tarcento ed è in quell’intervallo di Friuli che i cosacchi prendono forma di romanzo, in luoghi improvvisati o cercati, come sul tavolo appartato di qualche osteria tarcentina o udinese, dove è più facile immergersi nella memoria, lontani da un clima familiare che a volte si fa ostile.

Così, il rumore della vecchia Olivetti portatile si confonde forse con lo scalpitio dei cavalli che tornano alla mente dal passato.

Il romanzo viene stampato più tardi (1956), a spese dell’autrice, dalla tipografia Doretti di Udine, corredato di un importante materiale fotografico da lei realizzato durante la Resistenza.

Non è solo il primo romanzo di Bruna Sibille-Sizia, ma anche il primo romanzo della storia dell’armata cosacca in Friuli. Inaugura un filone in cui, decenni dopo, si cimenteranno importanti scrittori come Claudio Magris, che citerà un articolo della giornalista tarcentina a cui si ispirerà per le intriganti Illazioni su una sciabola (esordio narrativo di Magris del ‘84); e Carlo Sgorlon, che nominerà proprio La terra impossibile come sua fonte in L’armata dei fiumi perduti (1985), prendendone a manate avide e storpiandone il cognome.

L’opera di Bruna Sibille-Sizia ottiene nel ‘57 una citazione di merito al Premio Viareggio, che vede tra i vincitori Italo Calvino, Natalia Ginzburg e Pier Paolo Pasolini. Un capolavoro congelato dal silenzio.

Un silenzio di cui, secondo Tito Maniacco, deve dar conto non tanto l’autrice quanto «la cultura friulana, i friulani, gli editori». La terra impossibile, continua Maniacco, «scivolò sulla pelle d’ippopotamo di un Friuli meschino, reazionario e bigotto» ... Parla di «occasione mancata per la cultura italiana» di fronte a «un romanzo la cui misura e il cui grado di temperatura sono tuttora d’alto livello, una misura difficile in Italia e rarissima in Friuli».

Ma “La terra impossibile” segna anche l’inizio della narrativa femminile del dopoguerra friulano... Maniacco non ha dubbi: è «la nostra prima e miglior narratrice in prosa degli anni ’’50, nonché in assoluto la più rimossa».

Per Antonio De Lorenzi il suo romanzo sancisce il «consapevole ingresso della moderna donna friulana nella letteratura». Emblematico che ciò avvenga attraverso un «soggetto resistenziale».

Resistenza che non è guardata e raccontata attraverso occhi friulani, partigiani, ma, in maniera inattesa, attraverso gli occhi di chi ha occupato la loro terra: nemici mercenari cosacchi.

Coraggiosa, sia umanamente che letterariamente, la scelta di mettersi nella prospettiva nemica, nell’ottica dei mercenari della Germania nazista che hanno occupato il Friuli.

Lei, che era figlia di un colonnello degli alpini catturato a Santa Lucia di Tolmino per essersi rifiutato di combattere con i tedeschi nel giorno dell’armistizio, fatto prigioniero e deportato in Polonia e in Germania.

Protagonisti del romanzo dunque i cosacchi: ufficiali ma soprattutto soldati, vecchi, donne e bambini, con i loro sogni e le loro utopie, gli orrori perpetrati e i dolori subiti.

La scrittrice svela, e con lei il lettore tenta di capire, le “ragioni” profonde di quel popolo e dei suoi “singoli”: come e perché siano giunti in terra friulana, chi siano questi uomini a cavallo e cosa si celi nel cuore di quelle donne che li hanno ciecamente seguiti.

È la storia dei nemici che lei ha osservato, conosciuto e fotografato nel nativo borgo del Friuli orientale, imparandone la lingua e partecipando ai funerali, immortalati in foto storiche di eccezionale valore…

Mentre la guerra mostra loro, tenuti all’oscuro dalle menti ciniche tedesche, le sue vere dinamiche, il suo vero volto e il suo sempre più probabile epilogo, comincia a delinearsi anche la disperata condizione che li vedrà chiusi in una trappola: non sembra esserci possibilità di vita tornando in patria, né restando in Friuli.

Non possono tornare e non possono restare. “Impossibile” per loro la terra d’origine ed “impossibile” la terra in cui si trovano.