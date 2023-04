Il Feff vince la sfida dei 25 anni, oltre 60 mila spettatori in dieci giorni: «Ma ora serve un aiuto da Roma»

UDINE. Già i numeri da soli, freddi per natura, scaldano l’atmosfera dell’ultimo giorno del venticinquesimo “Far Est Film Festival”, poi c’è tutto un corposo resto a consegnare al Feff il ruolo europeo unico che ha da un quarto di secolo. Sessanta mila spettatori in dieci giorni serrati è un gran bel vivere, ma quel che fa più impressione è il popolo degli accreditati: 1.600.

In anni pre-pandemici, quelli record, se ne contavano mille e quattrocento. Una brusca accelerata, dunque, che ha un motivo cardine. Lo spiega Sabrina Baracetti, presidente del “Far East”: «Quest’anno si è innescata una voglia irresistibile da parte di tutti di ritrovarsi qui, per condividere emozioni e soprattutto film, dopo due anni di distanze e di gesti virtuali.

Si è creato, quest’anno, un sostanzioso gruppo composto da registi, attori e produttori di molti Paesi che ha alimentato, con naturalezza, aspirazioni e progetti. Ognuno andava in sala a sbirciare l’opera degli altri, per rispetto, ma non solo. Ecco, credo che la partecipazione attiva e spontanea abbia rappresentato il vero fenomeno del 25° atto».

Di festival asiatici in Europa ce ne sono alcuni, ma nessuno riesce minimamente a staccare la gittata potente dell’udinese Feff. «Siamo in contatto con una rassegna francese a Vesoul, più antica della nostra, ma con altri obiettivi», spiega Baracetti.

La rete è efficace e rafforza il contatto con l’Oriente sempre più incisivo, almeno rispetto a vent’anni fa. Ecco, a proposito. Ci si chiede in questi ultimi decenni il rapporto dei Paesi occidentali con la cinematografia asiatica. Sappiamo che a Cannes, Berlino e Venezia le pellicole dell’estremo Est hanno sempre fatto la loro sontuosa comparsa, seppur defilate rispetto ai più quotati titoli del vecchio continente.

E parliamo di un tempo, quando arrivavano nelle poche sale i film cinesi rurali e ben poco altro, prima dell’esplosione delle cinematografie giapponesi, taiwanesi e coreane, appunto.

«Il boom della Corea del Sud – racconta Thomas Bertacche, festival coodinator – ha cambiato di netto la percezione che noi abbiamo sempre avuto dei loro film. A fare da spartiacque ci ha pensato “Parasite”, celluloide firmata da Bong Joon-ho, che vinse l’Oscar.

La prima opera non in inglese della storia delle statuette, che - fra l’altro - incassò oltre 350 milioni di dollari, cinque solamente in Italia. È facile comprendere come questo evento abbia contribuito a fluidificare l’import-export fra noi e loro.

E, se mi permetti, nel nostro piccolo abbiamo dato una spinta alla cooperazione fra Occidente e Oriente attraverso il “Ties That Bind” e, soprattutto, con “Focus Asia”, entrambi nati al Feff e strutturati affinché siano facilitate le operazioni di comunicazione, produzione, ricerca di partner, per poi confluire nella nascita di un nuovo progetto, spesso una joint-venture fra Europa e Asia».

E quest’anno al festival di Cannes accadrà un qualcosa di davvero unico. Il direttore di “Focus Asia”, Alessandro Gropplero, svela un’autentica primizia: «Tutto quello che avverrà sulla Croisette e riguarderà la parte orientale, sarà quest’anno organizzato da noi del “Far East Film”.

Credo sia molto importante sottolinearlo e anche con un certo orgoglio condiviso fra tutti coloro che in questi anni hanno lavorato sodo, credendoci.

La storia di “Plan 75”, il film appena acquistato dalla friulana Tucker e pronto per essere lanciato sul mercato italiano e non solo – spiega ancora Gropplero – comincia a formarsi proprio durante uno dei nostri incontri, diventando sempre più corposo fino a diventare un lungometraggio d’interesse internazionale.

Così come è accaduto a molti programmi nati a Udine e poi finiti sui cartelloni dei più celebrati festival europei».

E ora i sogni. O, per lo meno, le visioni concrete per crescere ancora, sebbene il Feff sia già riconosciuto ovunque.

«Per aumentare la progettualità e, come si diceva, l’amalgama fra Continenti – dice Bertacche – servono più soldi. Per adesso ci siamo arrangiati, grazie al Comune di Udine, alla Provincia e alla Regione Fvg, che credono in noi, ma in questi due ultimi anni ci siamo esposti in prima persona raggiungendo sì gli obiettivi, ma rimettendoci.

Le potenzialità sono immense: abbiamo bisogno dell’aiuto del governo, da soli ormai non ce la facciamo».

Segnali che, invece, arrivano dalle politiche di Hong Kong, Filippine e Taiwan «che in questa 25ª edizione – conclude Baracetti – hanno inviato in Friuli le rappresentanze governative della Cultura. Loro l’hanno capito. Ora tocca a Roma».