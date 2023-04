Malaysia sul podio del Feff numero 25: Gelso d’Oro a Jin Ong per Abang Adik

È toccato alla Malaysia per la prima volta salire sul podio a Giovanni da Udine per ricevere il primo premio alla 25esima edizione del Feff: il Gelso d’Oro è andato infatti a “Abang Adik”, esordio del regista Jin Ong, il secondo posto è per la Corea del Sud con Rebound e il terzo al Giappone con Yudo.

La cerimonia di premiazione al Giovanni da Udine si è svolta dopo la mezzanotte di sabato, come da tradizione, a chiusura di un’edizione da record (60 mila spettatori, 200 ospiti e 1.600 accreditati) .

«Non serve certo sottolineare quanto siamo felici di aver potuto celebrare il venticinquesimo anniversario del Feff senza i limiti e senza l’angoscia degli ultimi tre anni – hanno commentato i due responsabili, Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche – e, proprio sull’onda di un bilancio assolutamente positivo, ci sembra indispensabile coinvolgere il mondo istituzionale in una riflessione.

Crediamo, cioè, che il lungo percorso del festival meriti di proseguire vedendo fruttare tutte le sue potenzialità di crescita: gli enti pubblici sono pronti a sostenere il Feff con investimenti più importanti, trasformandolo in un vero e proprio hub che connetta l’Oriente e l’Occidente? Il futuro del Feff continuerà ad essere quello di un grande festival cinematografico internazionale o tutta la sua rete di relazioni ultraventennali potrà essere sviluppata in una prospettiva più ampia?».

Quanto agli altri premi anche gli accreditati Black Dragon hanno incoronato Abang Adik, mentre i lettori di MYmovies hanno scelto la commedia mongola The Sales Girl di Janchivdorj Sengedorj.

I giurati della sezione Opere Prime (Ho Wi-ding, Sydney Sibilia, Fred Tsui) hanno poi confermato l’entusiasmo generale per Abang Adik, assegnandogli il Gelso Bianco, con menzione speciale per il dramma hongkonghese Lost Love di Ka Sing-fung, mentre il Gelso per la Miglior sceneggiatura è andato al dolcissimo Day Off della regista taiwanese Fu Tien-Yu (a decidere, alcuni dei giurati del Premio internazionale alla miglior sceneggiatura “Sergio Amidei” di Gorizia: Massimo Gaudioso, Marco Risi, Marco Pettenello, Francesco Munzi).

Sì è chiuso il sipario su un evento che ha portato a Udine, anche quest’anno, decine di registi e attori famosi, da Johnnie To e Baisho Chieko, regina del cinema giapponese, che appena ricevuto il Gelso d’Oro alla Carriera, in un elegantissimo abito in tulle, una rosa tra le dita, una voce che sembrava arrivare dal mondo delle favole (ha fatto anche la doppiatrice), ha ringraziato il pubblico di Udine improvvisando una canzone.

Senza dimenticare le altre due star del festival, i fratelli Watanabe, che si sono innamorati di Udine, dei friulani e del cibo locale come hanno raccontato con decine di post sui social. Ieri l’ultimo: “Farò del mio meglio per tornare di nuovo in questo posto, fino a quando non ci incontreremo di nuovo”. Una promessa. E allora arrivederci al 2024.