Un po’ di Friuli nell’album dei Baustelle con il coro gospel di Alessandro Pozzetto

I Baustelle, Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, sono tornati con un nuovo album “Elvis” che spazia su un mix di stili tra il blues, il soul, il rock and roll, il boogie e il Gospel. L’unione di questi elementi diversi ha portato alla nascita di una meravigliosa sinergia creativa. E c’è anche un po’ di Friuli in questo album, grazie al coro formato e diretto da Alessandro Pozzetto e composto da sole donne, che ha arricchito alcuni brani del nuovo album dei due musicisti.

Pozzetto ha curato infatti gli arrangiamenti delle parti corali, cercando di raggiungere l’obbiettivo prefissato dai Baustelle: una sonorità Gospel in alcuni brani e una sonorità anni ’70 in altri.

La fiducia che il gruppo ha riposto nelle sue capacità è stata totale e il risultato finale è stato semplicemente incredibile. Pozzetto ha fatto del suo meglio per soddisfare le loro richieste e il successo di questo lavoro è stato confermato durante le registrazioni in studio.

La cosa più sorprendente è stata la flessibilità e la capacità artistica dimostrata dalle coriste. Pur avendo studiato le parti fornite dal loro direttore, hanno saputo adattarsi alle richieste degli artisti, Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi, modificando alcune armonie al momento durante la fase della registrazione, dimostrando una grande professionalità e dedizione al loro lavoro.

Pozzetto si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto elogiando le coriste per la loro resa costante al 100%, anche dopo molte ore in studio.

Le registrazioni si sono tenute nel mese di dicembre negli Angel’s Wings Recording Studios, che si trovano a Mereto di Tomba.

Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi, entrambi membri dei Baustelle, hanno partecipato alle sessioni di lavoro, che è stato seguito da Ivan A. Rossi, affiancato dall’audio engineer degli studi Nico Odorico.

«Ho una grande fiducia in Nico Odorico – dice Alessandro Pozzetto – e mi sento molto soddisfatto di aver portato la produzione dei Baustelle presso gli Angel’s Wings. Inizialmente mi era stato proposto di registrare le parti corali a Milano, ma ho scelto di lavorare presso il mio studio di riferimento, qui in Friuli. Con Nico, ho sviluppato negli anni delle tecniche e delle dinamiche di lavoro fondamentali che sono molto importanti per me. È indispensabile trovare un luogo accogliente dove ci si sente a proprio agio. Trovare tempi di riposo tra una canzone e l’altra, avere la possibilità di fare una pausa in un’area relax accogliente o di uscire a respirare l’aria di campagna per poi rientrare in studio, è molto importante per gli artisti e i cantanti. Angel’s Wings offre questo “di più” , oltre ad essere una struttura tecnicamente attrezzata con apparecchiature professionali di alta qualità. La collaborazione è stata eccellente e il risultato finale è stato un lavoro di squadra straordinario».

I Baustelle tornano presto in Friuli. Il 2 luglio i Baustelle saranno in concerto in acustico a Tarvisio in occasione del No borders music festival ai Laghi di Fusine.