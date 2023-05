Simoni, Molesini e Galiano per la Primavera dei libri a Porcia

PORCIA. Ospiterà anche la prima nazionale del nuovo libro di Enrico Galiano, “Geografia di un dolore perfetto” (Garzanti) , la rassegna "La primavera dei libri. Il maggio dei libri" che avrà inizio venerdì a Porcia e prevede quattro incontri con l'autore, organizzata da Comune e Biblioteca civica in collaborazione con Ortoteatro e con la partecipazione della libreria Baobab. Il romanzo con il quale il prof-scrittore più amato d’Italia apre la sua anima ai lettori, indagando il rapporto più antico, autentico e complicato, quello fra figlio e genitore, sarà al centro dell’incontro in programma il 16 maggio, alle 18, nelle logge “Ex Stalla” di villa Correr Dolfin, giorno in cui è prevista l’uscita nelle librerie.

Ad aprire il ciclo di presentazioni sarà, venerdì, alle 20.30, nel Casello di Guardia, l’ex archeologo e bibliotecario Marcello Simoni, autore di diversi saggi storici, con il romanzo “Il pozzo delle anime.

Un’indagine dell’inquisitore Girolamo Svampa” (Einaudi), ambientato nella Ferrara ebraica, Anno Domini 1626, fra nebbia e segreti spaventosi, e con l’inquisitore Svampa alle prese con un vero e proprio enigma – e un assassino spietato che profana i corpi delle vittime per compiere un rituale arcano - tanto sconcertante da mettere a dura prova la sua formidabile razionalità.

Il 23 maggio la rassegna farà tappa alle 17.30 nel Casello di Guardia di Porcia, che accoglierà Andrea Molesini e il suo ritorno alla narrativa per ragazzi.

Lo scrittore, poeta e traduttore veneziano, che per anni ha scritto fiabe e romanzi per ragazzi (vincendo il prestigioso Premio Andersen alla carriera nel 1999), passando poi ad alcune opere per adulti, torna infatti ai lettori più giovani con “Storia del pirata con mal di denti e del drago senza fuoco” (Harper Collins), Una storia corale, protagonista un piccolo Gulliver contemporaneo che tra le righe (ma non troppo!) sbeffeggia gli uomini e le loro assurdità.

L’appuntamento finale, il 24 maggio, alle 20.30, di nuovo al Casello di Guardia, porterà ai lettori Alex Bellini e il suo “Viaggio a Oblivia. Perché dovremmo essere ecologisti ma non ci riusciamo” (Feltrinelli). Appassionato di avventura, l’autore, viaggiatore estremo, ha preso spunto dai grandi esploratori per realizzare le sue imprese dalla Marathon des Sables in Marocco alla conquista per due volte dell’Alaska a piedi, trainando una slitta, fino alla traversata dell’oceano in solitaria in barca a remi, Nel suo ultimo libro, Alex indaga sulle ragioni dello scollamento fra i nostri pensieri e le nostre azioni ecologiche. —