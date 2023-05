Nove frenetici giorni di vita del ministro montenegrino: «Così racconto un Paese»

UDINE. Nove giorni consecutivi molto importanti della vita di Valentino Kovačević, giovane ministro della Cultura della Repubblica del Montenegro.

Nove giorni in cui accade di tutto raccontati in un libro, potente, che si interroga sulla società contemporanea, sul ruolo della cultura e sul rapporto tra artisti e potere.

Li racconta in Il ministro” (Bottega Errante), Stefan Bošković, scrittore e sceneggiatore montenegrino, che sarà domani, sabato, alle 10, alla Loggia del Lionello.

Come è nata l’idea del romanzo?

«Mi stavo preparando a scrivere un nuovo romanzo, che trattava un argomento diverso. Poi improvvisamente è arrivato il “Ministro”. Ho esitato per alcuni giorni nel cominciare a scrivere un nuovo manoscritto. Per me un romanzo sul ministro della cultura era un’idea seducente per mostrare l’ambiente sociale del paese, però poteva essere anche un espediente banale e così scivolare nelle diatribe locali.

Penso che questo sia un pericolo e un’ossessione che spesso affligge la letteratura ex-Jugoslava, che spesso sopravvive grazie a narrazioni rimasticate sulle società in transizione. Quando mi sono allontanato dall’idea di ritrarre il ministro della cultura solo attraverso la sua funzione, ho deciso di far luce sui suoi complessi, le sue paure, così come la sua vita privata, che dipende dalle sue decisioni e dai compromessi che prende sul lavoro».

Il personaggio del ministro è difficile da definire: nei nove giorni in cui si sviluppa la storia gli succede di tutto, è un uomo che lotta contro tutto e tutti. Come possiamo definirlo?

«Non saprei come definirlo. Ciò che era più importante per me era come lo avremmo accolto. E, in caso l’avessimo rifiutato, almeno che l’avessimo capito. Identificarsi con Valentino è qualcosa che viene naturale a qualsiasi lettore. Volevo che si generasse un’empatia con il protagonista, non una simpatia. Tuttavia, come è possibile entrare in empatia con un assassino, un debole, un impostore, un carrierista, un truffatore, un traditore...».

Uno dei personaggi del romanzo ha lo stesso nome dell’autore. Quanto lo Stefan Bošković del romanzo condivide con lo Stefan Bošković autore?

«Il romanzo è scritto in prima persona. Non volevo che i lettori equiparassero alcune delle opinioni di Valentino con le opinioni dell’autore. Quando avevo già deciso di introdurre Stefan Bošković nel romanzo, ho cercato il modo più miserabile possibile per rappresentarlo. Uno dei motivi è perché attraverso di lui parlo della posizione degli scrittori in Montenegro e di come lo stato li tratta. Il secondo motivo è personale: mi diverte quando presenti te stesso sminuendoti».

L’equilibrio precario della vita del ministro è sconvolto dalla morte di un’artista, che perde la vita durante una performance. È una metafora di quello che Kovačević sta facendo alla cultura del Montenegro?

«Sono partito da una performance specifica, durante la quale il ministro uccide un’artista. Sono partito da un arpione che si conficca nel cuore. L’immagine del “ministro che uccide l’artista” in senso metaforico può significare “l’istituzione che distrugge l’individuo”.

Il protagonista Valentino Kovačević è soltanto un ingenuo, che ha risposto a un invito a partecipare ad uno spettacolo, la fune si è spezzata e ha ucciso la persona di fronte. Questa è stata la mia struttura, la cellula da cui sono partito, il pensiero in cui credo: che non c’è nulla che tu possa assicurare, costruire e proteggere e che la vita non sia capace di sovrastare in un solo secondo. La vita sta sempre sopra tutto. E ce lo dimostra ogni giorno».

Possiamo definirlo un romanzo noir?

«Molti critici hanno scritto di tutto ciò che questo romanzo non è relativamente a un genere, ma non hanno saputo definire che cosa invece è. Penso che questo sia proprio ciò che volevo ottenere». —