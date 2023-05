Paure, angosce ma anche voglia di libertà: Walter Davanzo racconta la pandemia

UDINE. Si intitola “Dream on earth” e fa riferimento ai dolori e alle costrizioni del periodo pandemico, ma anche al desiderio condiviso di libertà, unione con la natura e ricongiunzione con i propri affetti la mostra che si inaugura sabato 6 maggio, alle 18, nell’’Antico Ospedale Santa Maria dei Battuti di San Vito al Tagliamento, promossa dal Comune in collaborazione con la galleria milanese Agostino Art Gallery.

Trenta le opere esposte, tutte inedite, realizzate dal 2020 ad oggi da Walter Davanzo, pittore, fotografo e designer di Treviso: tele artigianali e di scena (in alcuni casi recuperate dalla messa in scena della “Tosca” al Teatro La Fenice di Venezia), con imprimitura a gesso, lavorate dall’artista con colori ottenuti da pigmenti puri, unitamente a resine naturali, che donano al lavoro una finitura lucida.

«Davanzo – spiega Eugenio Manzato, già direttore dei Musei Civici di Treviso, che domani presenterà la mostra– dà testimonianza del terribile primo anno di Covid attraverso un intenso ciclo pittorico scandito per immagini, quasi capitoli di un visionario romanzo: prigioniero nella sua prodigiosa casa-studio, articolata come un sorprendente labirinto, ha dipinto forsennatamente per i lunghi mesi della pandemia dando forma a paure e angosce, ma anche a riflessioni e fantasie, laddove drammaticamente efficace si è rivelato il suo personale e inconfondibile stile pittorico primitivo ed espressionista».

Una narrazione per immagini, quella di Davanzo, che si dipana in una sorta di via crucis laica, ispirata a opere di grandi artisti del passato, fra le quali la figura ieratica di San Sebastiano, che rimanda alla pittura rinascimentale di Antonello e Mantegna, e che assume particolare importanza anche in relazione alla sede espositiva, l’Antico Ospedale dei Battuti, in passato luogo di soccorso e accoglienza per malati e pellegrini.

«Nell’iconografia più diffusa del Santo, rappresentato come un giovane imberbe trafitto dalle frecce – sottolinea Cinzia Lampariello Ranzi, (Agostino Art Gallery) - Davanzo concentra l’idea del dolore, che si è vissuto durante la pandemia e che in parte si vive ancora. Ma San Sebastiano era invocato anche come protettore contro la peste, foriero di un messaggio di fede, speranza e inclusione».

E poi la leonardesca Gioconda con il volto nascosto in parte dalla mascherina, l’“Amor sacro e Amor profano” di Tiziano, molteplici variazioni del “Déjeuner sur l’herbe”, tema caro alla pittura francese impressionista, evocato nelle declinazioni di Monet e Renoir.

Attraverso la citazione di alcuni capolavori della storia dell’arte, Davanzo racconta la società contemporanea, la paura e la speranza, il desiderio di aria campestre e libertà, testimoniato anche da immagini di bambini, privati della bicicletta o intenti a rimirare un uccellino in gabbia.

Fra le figure tragiche, si affaccia inoltre il volto sereno di Carmelo Zotti, artista di Trieste che Walter Davanzo considera un maestro, riferimento per l’arte e campione di umanità. Opera dopo opera, emergono infine alcuni elementi ricorrenti (simboli iniziatici e misteriosi, la croce, la casa-prigione, le orecchie da Topolino che alludono agli sconfinati territori dell’arte e della poesia), parte di una grammatica personale dell’artista, costruita in anni di studio e ricerca.

La mostra rimarrà aperta fino al 18 giugno, al sabato e alle domenica con ingresso libero. (informazioni: 0434 843030). —