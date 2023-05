Quel poco di verità: dal regime di sorveglianza al regime dell’informazione

Sabato 6 maggio a vicino/lontano la lezione del filosofo Pier Aldo Rovatti “Quel poco di verità” (ore 18.30, Oratorio del Cristo): la supposta libertà che ci dà accesso a un mondo di dati illimitato diventa una nuova specie di prigione. “Infocrazia”: le parole soggettività e libertà sembrano oggi intrappolate in questo chiaroscuro che il pensiero critico ha il difficilissimo compito di rendere abitabile, ricavandone quel poco di verità che ci è necessario.

Michel Foucault, in Sorvegliare e punire, uno dei suoi libri più importanti e incisivi pubblicato nel 1975, ci ha aperto la strada. Ricordo il sottotitolo: “Nascita della prigione”. Quale prigione? Foucault ci aiuta anche a ragionare su quale sia la nostra attuale prigione, quella in cui tutti siamo reclusi, che lo sappiamo oppure no. Ci aiuta a buttare un raggio di luce, quel “poco di verità” che riusciamo a ottenere, sulla realtà di oggi e lo fa chiedendoci di ragionare attorno alla parola “sorveglianza” e alle conseguenze concrete che essa comporta in questo nostro travagliato presente.

Ricordo anche che Foucault si serve di quel dispositivo descritto da Jeremy Bentham con il nome di panopticon, suggerendoci l’idea che noi siamo costantemente osservati da un occhio che segue ogni nostro gesto e dunque ci controlla. Qui siamo di fronte a un elemento decisivo per definire l’attuale condizione di sorveglianza. Questo “occhio” è un “vero” occhio che appartiene a un guardiano, a propria volta “vero”, che sta fuori di noi e sorveglia ogni nostro gesto? E come funziona, come si trasforma, questo occhio che supponiamo ci guardi costantemente, quando cerchiamo di tradurre il regime disciplinare in un regime informatico, cioè in quel regime nel quale ciascuno di noi è oggi avvolto, che lo sappia o no, che lo voglia o non lo voglia?

Qualcuno l’ha chiamato di recente “infocrazia”, cioè il potere dell’informazione, ma credo che dobbiamo evitare di considerarlo solo come un regime al quale siamo sottoposti contro il nostro desiderio. Certo è un “potere” che ci controlla, ma mentre il prigioniero di Bentham è appunto un prigioniero che subisce lo sguardo del suo guardiano, noi al tempo stesso subiamo la sorveglianza e la accettiamo come qualcosa di normale e che non comporta una particolare oppressione. Siamo oppressi dal regime informativo ma ricaviamo anche dei vantaggi da tale condizione, delle opportunità alle quali non siamo disposti a rinunciare perché ci scolleremmo dal presente stesso nel quale ci troviamo a vivere.

Per ricavare un poco di verità da questa condizione di impasse che ci impedisce – che impedisce allo stesso pensiero critico – di dire un sì netto oppure un no netto, forse è opportuno spostare l’attenzione sull’aspetto “soggettivo” che caratterizza la situazione attuale. Anche qui Foucault ci fornisce un’entrata molto importante, quando fa osservare che il panopticon è un dispositivo non solo esterno, non è solo una macchina di sorveglianza fuori di noi: si tratta infatti di un processo attraverso il quale noi siamo indotti a sorvegliare noi stessi, come se la sorveglianza venisse introiettata e diventasse quella che noi mettiamo in atto su noi stessi: in una parola si entra così nel regime dell’“autosorveglianza”.

Nel regime, dunque, in cui ciascuno sente il bisogno e/o il desiderio di sorvegliare sé stesso. Come se l’occhio del guardiano diventasse lo sguardo con cui osserviamo, controlliamo, censuriamo noi stessi. È indubbiamente una sorveglianza e forse è la sorveglianza più difficile da descrivere e dalla quale ci difendiamo non solo con maggiore fatica ma anche con minore convinzione.

Non è necessario ricorrere all’attuale dominio informatico per averne la prova, pensiamo solo a quanto sia radicata nel tempo e nelle forme di vita l’idea stessa di autosorveglianza. Ognuno di noi può, certo, tentare di prendere distanza dalla propria immersione nei devices informatici, ma basterebbe riflettere intorno al peso che esercita questo “super io” nella gestione educativa o soltanto famigliare del rapporto tra adulto e bambino.

Evidentemente, la psicoanalisi può fornire preziose piste di riflessione per comprendere quanto sia impervio (impossibile?) liberarci dalle prigioni nelle quali ci rinchiudiamo da soli. E per capire perché dovremmo usare a questo proposito proprio l’espressione “un poco di verità”. Siamo in una posizione di soglia, in una continua oscillazione tra dentro e fuori. Applicare qui la formula di una verità con la maiuscola equivarrebbe a impedire a noi stessi di avere un’idea concreta del regime di autosorveglianza nel quale siamo imbarcati e dal quale non possiamo sbarcare