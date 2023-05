A Illegio anche due Rubens alla mostra dell’estate

Ci sono ben due Rubens nella nuova mostra estiva a Illegio, a cura di don Alessio Geretti, “Carne. La materia dello spirito”, per duemilacinquecento anni di bellezza: dal VI secolo a.C al primo Novecento. Ma c’è anche un Delacroix di un collezionista pordenonese.

“Carne. La materia dello spirito” è l’atteso titolo, svelato ieri in conferenza stampa, alla presenza dell’assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, di Lara Job, presidente del Comitato di San Floriano, di Roberto Vicentini, sindaco di Tolmezzo, e di don Alessio Geretti e don Angelo Zanello. Ospiti di casa: Michela ed Emanuele Scarello, e tutto il team, del noto ristorante stellato “Agli Amici 1887” a Godia, che della multisensorialità culturale legata al cibo ne fa un appassionato viaggio.

A Illegio, alla Casa delle Esposizioni, dal 21 maggio fino al 22 ottobre, saranno in mostra oltre quaranta opere, di cui alcune inedite e mai visibili al pubblico, in un intreccio tra pittura e scultura, tra cui Donatello, Canova, Gerrit van Honthorst, Giambattista Tiepolo. In regione, da Gorizia e da una collezione privata, giungono due sculture greche, le più antiche in esposizione, dal triestino Revoltella un olio di Ettore Tito, da Udine una scultura di Minisini (coll. Fondazione Friuli), così come dal Belvedere di Vienna arrivano due opere importanti di inizio Novecento.

E il Tiepolo? Non è tra quelli conosciuti, proviene da una collezione privata milanese. Datato 1759, reca questo titolo: “Dio Padre libera Ester dalla peste”. Tema culturale interessante questo del dualismo carne-spirito, che nella progettualità del Comitato di San Floriano diventa “carne come materia dello spirito” e spunto di riflessione sulle contraddizioni del contemporaneo.

«Quando si pensa alla carne» – ha raccontato il curatore – il paradigma cartesiano che la qualifica come res extensa e la contrappone alla res cogitans è forse quanto si avvicina di più ad una concezione sbagliata ma diffusa, all’idea della carne come a qualcosa che è “là fuori”. Si può misurare e soppesare, alimentare, ferire e curare, come se fosse tutt’altro rispetto al mondo interiore e a quello spirituale». «L’uscita dal dualismo –, continua don Geretti, si fonda proprio sulla scoperta che la carne è il nesso tra i soggetti e il mondo».

«La carne che avverte quella dell’altro – continua – si esprime nella cura per la fragilità dell’altro e nella tenerezza. Dall’allattamento del cucciolo d’uomo che senza quel seno non potrebbe sopravvivere, fino al dar da mangiare all’affamato e al dar da bere all’assetato e al vestire l’ignudo e al curare il malato, prende consistenza reale l’amore, che altrimenti rimane un’emozione inconcludente o una farsa gentile».

Al cuore della fede cristiana sta la sconcertante affermazione del prologo del Vangelo di Giovanni: «E il Verbo si è fatto carne». «Tesi a prima vista inverosimile, inimmaginabile – spiega – sulla quale il cristianesimo fonda tutta la sua bellezza. Essa afferma che Dio per amarci seriamente ha assunto in sé la carne, e punta alla salvezza di tutti i soggetti incarnati, raggiungendo così fisicamente gli esseri umani»

«Questa carne che canta e danza, che si eccita e che si deprime, che può e che non può», prosegue don Geretti, svelando il contenuto di questa nuova mostra, «è testimone della ricchezza intrigante e misteriosa della vita. Mai come in questa epoca, che oscilla confusa tra l’idolo della carnalità esasperata e lo spettro di corpi degradati e ignorati e macellati –, conclude don Geretti –abbiamo bisogno di ritrovare la grazia della carne, il suo destino a diventare carezza e luce».