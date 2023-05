Quattro giorni di musica nelle vie di Pordenone: torna Jazzinsieme

Un’edizione dedicata ai giovani, affinchè la musica jazz non sia considerata solo per un’elite di esperti, ma diventi un patrimonio comune e diffuso, soprattutto tra le nuove generazioni.

È questo l’obiettivo della quinta edizione di Jazzinsieme, dall’1 al 4 giugno a Pordenone. La musica “a portata di mano” tra i locali della città e tra le vie: è questa una delle caratteristiche della rassegna, «un festival diffuso – dichiara il presidente Giorgio Ivan – . L’obiettivo è di passare da un modello di rassegna racchiusa in un’area circoscritta in cui solo il pubblico appassionato possa accedere, a un evento che coinvolga in un abbraccio il resto del tessuto territoriale».

Per quattro giorni il centro storico di Pordenone si animerà con concerti di jazzisti di fama internazionale, consolidando così il legame tra la città e la musica jazz.

«Questa edizione – spiega il direttore artistico Vincenzo Barattin – è focalizzata sul jazz europeo e sui suoi interpreti contemporanei che si stanno distinguendo sulla scena internazionale».

Si partirà con un prologo, il 17 e il 24 maggio con due aperitivi Dj set per proseguire il 31 maggio con il dj Alessio Bertallot.

L’1 giugno la rassegna si aprirà alle 21.30 in piazzetta Pescheria (dietro il teatro Verdi) con i Lehmanns Brothers, band francese tra funk e jazz. Venerdì 2 giugno, si tornerà in piazzetta Pescheria con la selezione Young di Valdobbiadenejazz Ensemble alle 19 e alle ore 21.30 con il concerto di Jelly Roll Plays Morton, band internazionale capitanata da Helga Plankensteiner. Sabato 3 giugno gli spettacoli inizieranno alle 16.30, con Enrica Bacchia e Massimo Zemolin “Canzoni in jazz” nella residenza per anziani Casa Serena (concerto riservato agli ospiti della struttura) per proseguire sempre in piazzetta Pescheria alle 21.30 con Gianluca Petrella e il suo progetto Cosmic Renaissance.

Domenica 4 giugno appuntamento alle 19 in piazzetta San Marco con il trio italiano del Collettivo Immaginario e alle 21.30 con i Rymden, formazione che nasce dall’unione del pluripremiato pianista norvegese Bugge Wesseltoft con due massimi esponenti del jazz scandinavo: Magnus Öström e Dan Berglund.

Nella realizzazione del festival sono coinvolti locali del centro in cui si svolgeranno concerti “club live”: Botanico, bar Posta, Da Cico, Corner, Il Posto, Molo, Ovest e Prosciutteria Martin. Tra le varie iniziative, la mostra “1000 Dischi per un secolo. 1900-2000″ dal 2 giugno al 2 luglio in galleria Bertoia e “Jazz Icons - guide sonore alla scoperta di Pordenone”, percorsi sonori guidati per conoscere alcune delle figure chiave del jazz, unite alla visita dei luoghi più rappresentativi di Pordenone.