Teocoli: anni formidabili dal Derby con Jannacci al clan con Celentano

Come sta Teocoli?

«Bene fisicamente, male sportivamente. Abbiamo battuto la Lazio, va bene, ma con la Cremonese rischiavamo di perdere. Non è possibile che il Milan sia costretto a scendere in campo con le riserve perché i titolari si devono riposare. Ha capito? Riposare. In Inghilterra corrono come indemoniati e sempre quelli giocano senza fare storie».

Il suo ultimo spettacolo, “Tutto Teo”, sta per arrivare in Friuli, precisamente venerdì 12, alle 21, allo Zancanaro di Sacile, a cura dell’Ert Fvg. Lo potremmo definire un Greatest Hits?

«In un certo senso sì. Ci ho messo dentro tutto il mio modo di essere e tutto il mio modo di vivere. Fare show mi tiene in forma: sono arrivato a una cinquantina d’anni di live.

Preferisco lavorare da solo. In televisione è ormai impossibile, devo sottostare a un sacco di regole non sempre favorevoli al buon umore. Io, invece, ho la mia orchestra e i miei personaggi: chi è più contento di me?».

La sua tivù è distante milioni di anni luce da questa, concorda?

«Oggi, cosa vuole, chi tira i fili copre gli spazi certo che la gente sta lo stesso incollata alla tv. Gli spot sono insopportabili e, soprattutto, dove sono finiti i mattatori? Io non li vedo».

Senza nemmeno accorgerci è passato mezzo secolo esatto da “Il poeta e il contadino”, roba cult con Cochi e Renato, ma c’era anche lei.

«Eccome no. Ecco, vede, ‘sta gente qui non c’è più e parlo dei protagonisti di oggi. Già nei Novanta di artisti tosti ce n’erano, e dico la Gialappa’s, e altri e altri. Adesso?».

Torniamo indietro, allora. E scendiamo alla fermata del Derby di Milano, mitologico luogo dove sono cresciuti i grandi comici.

«Intanto nasco cantante: a quindici anni mi esibivo ogni sabato e ogni domenica, poi a sedici fui calamitato dal Derby e chi non lo era.

Che gente, ragazzi! Pozzetto, Ponzoni, Jannacci per dire tre mostri sacri. Il Bongiovanni da Bologna, che poi era il grande capo, ti guardava. E se non facevi ridere, addio. La gente non veniva lì per perdere tempo, gli spettatori erano competenti. Grande scuola».

Lei è finito anche nel clan di Celentano. Ne vogliamo parlare?

«Da ragazzi andavamo a casa sua, prima in via Gluck e poi in un villetta alla Maggiolina, un rione residenziale milanese. O anche al cinema, con Don Backy e Gino Santercole.

Quando Adriano faceva qualche disco lo metteva su e apriva le finestre così tutti i vicini potevano ascoltarlo in anteprima. Lui era il nostro Elvis. Poi è arrivata Claudia ed è tutto finito».

La ricordiamo in “Francamente me ne infischio”, un Celentano show da Oscar, forse uno degli ultimi live di Raiuno che si possa fregiare di un titolo. Poi arrivò il diluvio.

«Sono stato l’ospite d’onore. Una volta Adriano mi disse: incontro te e mi vedo allo specchio. Allora ne collezionavo di partecipazioni: due con Morandi, due con Salemme, cinque con Fiorello.

Erano le grandi serate che si avvicinavano a quelle mitiche degli anni Sessanta. Adesso abbiamo il Grande fratello vip con le donne rifatte male».

Torniamo a “Tutto Teo”. Una parata di personaggi veri e inventati, il suo repertorio di sempre col quale abbiamo riso per anni. Ci svela com’è nato Caccamo?

«Per caso come germoglia a volte l’arte. Al tempo partecipavo al “Gioco dei Nove” con Raimondo Vianello. E spiegavo come si fa la pizza.

La mia famiglia materna era di Napoli. Ogni tanto mi scappava qualcosa in dialetto. Così un giorno, nella sartoria di “Mai dire gol”, trovai una giacca azzurra e venne fuori Felice».

Lei Teo ha 78 anni. Un’età che permette di guardare indietro con serenità. Confessi: si è tanto divertito, vero?

«Diciamo di sì, ho avuto molte chance e non sono lavorative. Ci siamo capiti? Le ho detto che cantavo a 15 anni al Roxy Bar?».

Sì, ma non in quel posto lì.

«Comunque ne ho fatte tante e stringo ancora l’energia per sgambettare dentro una performance di due ore. Questo mondo va peggiorando e, quindi, cercherò di affrontare idee più rilassanti. Almeno ci proverò».