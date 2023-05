Cinque secoli fa nasceva Erasmo da Valvasone, ecco come il Friuli lo ricorda

Il Friuli vanta uno dei più interessanti esponenti della letteratura del Tardo Rinascimento italiano: si tratta di Erasmo da Valvasone, nato nel castello del borgo, possedimento della sua famiglia, esattamente 500 anni fa, nel 1523.

In occasione dell’anniversario, prende il via un progetto celebrativo che oltre al suo paese natio coinvolge altri centri regionali e vedrà anche la creazione di un parco letterario digitale, unendo antichi versi e moderne tecnologie, togliendo definitivamente a questo letterato l’etichetta di autore minore ed evidenziandone i collegamenti con i massimi del suo tempo, a partire da Torquato Tasso.

Anima del progetto, che ha appena ricevuto il sostegno della Regione, il Circolo Culturale Erasmo di Valvasone, formato da concittadini dell’illustre poeta che da anni ne preservano la memoria.

«Vista la figura di spicco del Rinascimento letterario, non solo friulano – spiegano dal sodalizio –, il progetto intende concentrarsi su scritti e filoni tematici di fondamentale importanza, con l’obiettivo di ampliare la pur giusta prospettiva di Erasmo come gloria locale.

Infatti grazie al coinvolgimento di più realtà regionali le iniziative si svolgeranno non solo a Valvasone ma anche a Gradisca d’Isonzo, Gorizia e Mariano del Friuli».

I programmi sono elaborati assieme all’associazione gradiscana IoDeposito e vedono il coinvolgimento come partner del Comune di Valvasone Arzene, della Società Filologica Friulana e dell’Accademia San Marco di Pordenone.

Si partirà il 26 maggio alle 20. 30 in Sala Roma a Valvasone Arzene con “Una conversazione su Erasmo di Valvasone”, insieme a Gabriele Zanello, ricercatore docente di Filologia e linguistica romanza all’Università di Udine e al filologo professor Alberto Pavan.

Quest’ultimo recentemente, ha contribuito alla stampa della “Difesa della Georgica di Virgilio”, opera di Erasmo che finora era rimasta solo manoscritta (edizioni B#S).

Ma il poema più noto del letterato valvasonese è “La caccia”, che contiene la sua celebre descrizione del territorio friulano e che sarà analizzato anche nella serata inaugurale, inserita nel programma “Setemane de culture furlane” proposto dalla Società Filologica Friulana.

Nel poema didascalico vengono creati nuovi miti, come quello della caccia al cinghiale tra le rovine di Aquileia, da interpretare alla luce della poetica e dell’ideologia dell’autore.

Si parlerà anche della vita di Erasmo nel castello di famiglia, dove visse e scrisse prima di trasferirsi a Mantova alla corte dei Gonzaga, dove morì nel 1593. Sarà sottolineato come attraverso i suoi soggiorni veneziani fu in contatto con una rete di letterati tutt’altro che periferica e che quindi la sua opera nel panorama della letteratura italiana del Cinquecento non è così marginale come si credeva in passato.

Ma come detto il progetto prevede anche la nascita di un parco letterario digitale.

«Per valorizzare il rapporto tra letteratura e luogo – concludono gli organizzatori – verrà proposto nei prossimi mesi al turista in visita, alle scolaresche e alle famiglie un esclusivo percorso nella sconosciuta Valvasone della letteratura, consentendo di vedere la realtà con gli occhi del poeta».

In sette luoghi del borgo, verranno installati dei pannelli con qr code, da cui l’utente aprirà una app contenente dei suggestivi estratti dall’opera di Erasmo, introdotti da brevi ragguagli di carattere generale.

Nel periodo tra ottobre e novembre è inoltre prevista un’iniziativa volta anche a valorizzare i luoghi di Erasmo (castello e duomo con il prezioso organo cinquecentesco) attraverso la lettura scenica inframezzata all’esecuzione di madrigali per voce e liuto.

La citata pubblicazione “Difesa dela Georgica di Virgilio” è stata presentata in anteprima sempre a Valvasone a gennaio, mentre un primo ciclo di studi si era svolto tra 1993 e 1996 in occasione dei 400 anni dalla morte, culminando nel volume “Erasmo di Valvasone e il suo tempo” a cura del professor Franco Colussi, oltre al volume “Le Rime” a cura del professor Cerboni Baiardi (bibliografia Del Zotto).