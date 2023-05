L’artigianato friulano si mette in mostra: «Una vetrina per le botteghe artistiche»

Sono 46 in tutto le imprese partecipanti che portano in mostra le 42 opere esposte nella ex Chiesa di San Francesco, a Udine, per la mostra “Relazioni”, iniziativa promossa dalle Confartigianato di Udine, Trieste e del Fvg, con il contributo del Cata, della Regione e della Cciaa di Pordenone-Udine. Ieri, in serata, il taglio del nastro con Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato di Udine e Fvged Eva Seminara, capocategoria dell’artigianato artistico Udine e Fvg.

Presenti all’inaugurazione l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini: «Un’importante vetrina per le botteghe dell’artigianato artistico regionale», l’assessore alla cultura, istruzione, Università, Federico Pirone («Come comune di Udine con l’assessora Arcella ringraziamo per questa iniziativa che riflette sulla contemporaneità, attraverso l’artigianalità», il presidente della Cciaa Giovanni Da Pozzo («Qui il mondo del fare si unisce a quello dell’arte»). Sono intervenuti anche il presidente del Cata, Ariano Medeot, «la Regione – ha detto – ci sostiene e ci fa crescere», e infine Graziano Tilatti: «non posso immaginare un mondo senza artigiani».

Dopo i saluti istituzionali, l’intervento della storica dell’arte Elena Agosti, curatrice della mostra che dal 2017 collabora con Confartigianato Udine per la valorizzazione dell’Artigianato Artistico: «Con riferimento al mondo del lavoro, le relazioni sono tutti i rapporti che intercorrono tra artigiani che qui abbiamo sollecitato a lavorare insieme per dar luogo a opere collettive. In esposizione troverete maestri ed allievi, padri e figlie, in un rapporto che esalta la manualità e la creatività.

Quest’anno la mostra è arricchita dalla presenza di sette video che raccontano i materiali e la loro trasformazione attraverso il saper fare degli artigiani».

Approfondisce Eva Seminara, capocategoria dell’artigianato artistico Udine e Fvg: «Ogni anno creiamo questa occasione di incontro e di promozione per gli artigiani non solo per mostrare la loro maestria ma soprattutto per far conoscere al pubblico come e quanto si possa crescere insieme, essendo parte di un gruppo all’interno di una forza come quella di Confartigianato».

Partiti da San Francesco nel 2017, con successiva tappa nel 2019, l’iniziativa, alla settima edizione, torna così nella prestigiosa sede della Chiesa di San Francesco per valorizzare l’impegnò, e valorizzare il connubio tra cultura e artigianato».

Come segnalato, l’esposizione è introdotta dai contenuti multimediali dalla sezione “Racconti digitali di Artigianato”, realizzata con il sostegno della Cciaa, e avrà anche un piccolo bookshop dove i visitatori potranno acquistare gli oggetti proposti da 10 delle aziende in mostra.

La mostra è visitabile fino al 18 giugno, da giovedì a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, con orario continuato in concomitanza dell’adunata degli alpini. Gli studenti dell’Isia Roma di Pordenone saranno oggi i primi visitatori.