Ritornano Lignano Noir e Premio Scerbanenco

Un’altra estate in giallo a Lignano. Da giugno prenderanno infatti il via gli appuntamenti di Lignano Noir (a breve sarà presentato il calendario).

Intanto, è stato pubblicato il bando per la nuova edizione del Premio Scerbanenco@Lignano, organizzato dalla famiglia del celebre giallista, dal Comune e dal Messaggero Veneto.

Quest’anno c’è una novità: i racconti da inviare per partecipare alla nona edizione del concorso dovranno essere ambientati a Lignano. Per partecipare bisogna inviare il testo del racconto giallo/noir via mail entro il 25 luglio all’indirizzo scerbanenco@lignano.org.

La comunicazione, recita il bando, dovrà contenere l’indicazione del nome, cognome, data di nascita, indirizzo e numero di telefono dell’autore (dati che non dovranno comparire nel file del racconto) e il titolo del racconto.

Alla mail vanno allegati il racconto corredato di titolo (in forma anonima), una foto/scansione del certificato di partecipazione ritagliato da un fascicolo de Il Giallo Mondadori del 2022 o di quest’anno (è il triangolino in basso a sinistra nella pagina con i redazionali della celebre collana di pubblicazioni che si trova nelle edicole) e, per i concorrenti minorenni, l’autorizzazione dei genitori. Qualche altra raccomandazione: ogni concorrente può inviare un unico racconto ed è vietato usare pseudonimi.

Le tre opere designate vincitrici (prima, seconda e terza classificata) saranno pubblicate sul Messaggero Veneto prima della cerimonia di consegna dei premi, che quest’anno cambia data: non si terrà alla fine dell’estate, ma sabato 2 8 ottobre.

Nuovo montepremi. Il racconto vincitore riceverà infatti 1.000 euro e anche quest’anno verrà pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori. La giuria si riserva il diritto di assegnare premi ex aequo in caso di opere che riterrà di uguale valore e di segnalare altri racconti.

Qualche novità anche sulla composizione della giuria che ques’anno è stata ulteriormente allargata con nomi di prestigio: oltre a Cecilia Scerbanenco (presidente), Franco Forte (direttore editoriale de Il Giallo Mondadori), Elvio Guagnini (docente emerito Università di Trieste), Piergiorgio Nicolazzini (agente letterario) , Nicoletta Talon (bibliotecaria) e a un giornalista del Messaggero Veneto, a valutare le opere che arriveranno saranno infatti anche gli scrittori Rosa Teruzzi e Luca Crovi.

Due nomi ben noti agli appassionati di giallo e ai lignanesi, perché sono stati spesso ospiti di Lignano Noir. Rosa Teruzzi è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italiana. Vive e lavora a Milano ed è esperta di cronaca nera.

Dopo aver guidato la redazione di Verissimo, è diventata caporedattrice della trasmissione televisiva Quarto grado e scrive romanzi ambientati a Milano, con protagonisti tre simpatiche donne (madre, figlia e nipote).

L’ultimo è stato pubblicato nelle scorse settimane, “Il walzer dei traditori” (Sonzogno).

Luca Crovi è uno dei massimi esperti e divulgatori di giallo in Italia: redattore alla Sergio Bonelli Editore, dove cura le serie del commissario Ricciardi e di Deadwood Dick, è autore della celebre monografia Tutti i colori del giallo trasformata nell’omonima trasmissione radiofonica di Radiodue. Il suo ultimo romanzo giallo si intitola “Il gigante e la madonnina”(Rizzoli).