La pellicola fantasma di Orson Wells, sparita a New York e riapparsa in Friuli

UDINE. Dieci anni fa, nei magazzini di Cinemazero a Pordenone, veniva ritrovato “Too Much Johnson”, un breve film muto di Orson Welles del 1938, girato quando aveva solo 23 anni. Nel 2013 la pellicola, precedente a “Citizen Kane/Quarto Potere” e a lungo considerata perduta, è stata restaurata e presentata in anteprima mondiale a “Le giornate del cinema muto”.

Oggi “Pordenone docs fest”, il festival del documentario di Cinemazero, ricostruisce l’eccezionale vicenda grazie a un podcast dal titolo “Too Much... Orson Welles!”, scritto a voce da Irene Tommasi per storielibere.fm, con la collaborazione di Massimiliano Coccia e disponibile online sulle maggiori piattaforme d’ascolto (storielibere.fm/too-much-orson-welles).

Lo straordinario ritrovamento, che ha aggiunto un nuovo capitolo alla storia del cinema, nasconde in realtà retroscena misteriosi legati alla sparizione dell’ultima copia del film nell’incendio della casa madrilena del regista nel 1970: una storia perfetta per un podcast che cerca di restituire in cinque puntate non solo il viaggio tortuoso della pellicola ma anche lo scenario più ampio della New York di fine anni ’30 in cui “Too Much Johnson” prende vita, la crisi economica del ’29, il New Deal rooseveltiano, lo show business di Broadway, il nuovo teatro americano e il prolifico talento dell’enfant prodige Orson Welles.

L’autrice è Irene Tommasi, pordenonese, cresciuta nelle sale di Cinemazero, diplomata in sceneggiatura, laureata in Filosofia e specializzata in Antropologia culturale. Ora lavora nell'ambito della produzione cinematografica e collabora come selezionatrice per il Pordenone docs fest. —