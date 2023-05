Una riflessione su speranza e fede per ricordare don Pierluigi Di Piazza

Alle 10.30 di domenica 14 maggio si celebra l’Eucarestia nella Chiesa di Tualis a un anno da quando don Pierluigi Di Piazza ci ha lasciati (il 15 maggio è il giorno in cui è mancato; si è deciso peraltro di celebrare l’Eucarestia di domenica per permettere a tutti di partecipare).

Un anno denso di eventi in suo ricordo, in cui si è sentita a tanti livelli la sua mancanza, la sua voce, le sue riflessioni. Ma lui continua a essere una luce che non si affievolisce per tantissime persone , a stimolarci, a incoraggiarci, ad alimentare in noi la speranza.

Diceva: «Fra la paura e la speranza, siamo chiamati a scegliere sempre la speranza».

E sulle Ande in Colombia, aveva ascoltato una affermazione di fede sulla vita oltre la morte: «Ci sono morti più vivi dei vivi», e lui è uno di questi. Morti fisicamente che hanno vissuto in modo così significativo da seminare di bene le nostre vite, la storia umana, che continuano a vivere, molto più vivi di coloro che vivi fisicamente comunicano ingiustizia, violenze, morte.

Si celebra l’Eucarestia in quella chiesa dove è stato consacrato sacerdote il 18 ottobre 1975 e il giorno dopo, la domenica 19 ottobre, ha celebrato la “Prima Messa”. Pierluigi dice «sento più consono la prima celebrazione dell’Eucarestia».

In questa chiesa è poi stato tante altre volte a celebrare l’Eucarestia di saluto a molte persone del paese, ogni anno a celebrarla nella ricorrenza della morte di nostra madre Maria, in occasione di festività particolari del paese.

Sull’altare saranno posti i segni tanto significativi che ha ricevuto in dono da molte comunità del pianeta, soprattutto dell’America Latina.

Sarà un’Eucarestia che va oltre Tualis, perché Pierluigi è stato un prete e un uomo planetario.

E nel piccolo cimitero del paese dove c’è la sua semplice ma caratteristica tomba, si recava quasi ogni domenica pomeriggio. Dice Pierluigi: «Il piccolo cimitero è per me luogo del tutto speciale, rivelativo del senso ultimo del vivere, amare, impegnarmi, dedicarmi, soffrire e, quando sarà il momento, morire, con fiducia ragionevole. Non è un luogo di intristimento, ma di luce; non di debolezza, ma di forza, di energia per continuare il cammino.

È un luogo privilegiato di meditazione sul senso ultimo del vivere e del morire. Credo di essermi raccolto in quel luogo nei momenti decisivi della mia esistenza».

L’Eucarestia sarà celebrata da don Paolo Iannaccone Presidente del Centro Balducci , fondato da Pierluigi e che grazie a lui è conosciuto non solo in Italia, ma nel mondo. I canti saranno quelli che gli piacevano particolarmente, e cantati da tutti i presenti. Sono previsti degli interventi, durante e a fine Messa, come sempre avveniva nelle Eucarestie da lui celebrate a Zugliano.

Dice Pierluigi: «Credo nell’Eucarestia che fa la Chiesa, quando la Chiesa celebra l’Eucarestia: la Parola profetica del Signore, l’incontro con lui nel Pane dell’Eucarestia; per me l’Eucarestia è fondamentale come nutrimento per la vita».

A conclusione dell’Eucarestia le persone presenti si recheranno in cimitero, dove ci sarà una mia riflessione, la lettura di Aida Talliente del commento sul Vangelo delle Beatitudini di Pierluigi, qualche altro canto vicino alla sua tomba e alcuni brani musicali diretti dal maestro Giuseppe Tirelli con il Domus Musicae Quartet.

Nel percorso dalla chiesa al cimitero, ci sarà lo “scampannio” delle campane di Tualis perché questi momenti diventino “solenni”, un giusto e doveroso tributo a Pierluigi e non vissuti come intristimento. Nell’occasione sarà distribuita una bella foto ricordo con nel retro una sua riflessione molto significativa, e accanto il logo del Centro Balducci.

Ha detto don Ciotti: «Vi prego, non cercate Pierluigi nella terra, tra i sassi, tra i morti, lui sarebbe contento se continuassimo a cercarlo tra i vivi, nelle persone che lui ha amato, cercato, accolto. Cercatelo lì Pierluigi!». È questa la giusta sollecitazione, per sentirlo sempre presente fra noi, per relazionarci profondamente con lui.

Poi lunedì, in sala Petris al Centro Balducci alle 18 ci sarà un un incontro ecumenico di ringraziamento per la vita di Pierluigi accompagnati dal gruppo di Taizè.

E sempre lunedì alle 18, sarà ricordato con riflessioni particolari presso il Centro di accoglienza don Pierluigi Di Piazza a Paluzza; sarà presente il coro dei ragazzi di Colugna, paese in cui è stato Diacono.

Sabato, infine, con inizio alle 10, ci sarà la cerimonia di intitolazione dell’Istituto comprensivo scolastico di Pozzuolo del Friuli che si chiamerà istituto don Pierluigi Di Piazza.