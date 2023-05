I Balcani orientali, questi sconosciuti: storie di popoli, identità e confini

UDINE. Se c’è una cosa che fa imbestialire Moni Ovadia, notoriamente uomo di grande liberalità e tolleranza, è quell’affermazione, supponente e un tantino razzista del grande Eugenio Montale, «non si può essere un grande poeta bulgaro».

E non tanto o solo perché in Bulgaria, a Plovdiv vi è nato, Moni Ovadia, ma perché la Bulgaria e la sua storia sono per lui un pezzo di mondo «cui – come afferma sempre – devo la vita, visto che è stato il solo paese in Europa che si è opposto alla deportazione degli ebrei e nessun ebreo bulgaro è finito nei lager nazisti».

Ma non solo: è da quel mondo lì che è arrivata «la musica intima della mia anima più profonda, (...) la vastissima tavolozza dei suoni, dei ritmi, dei timbri, delle inarrivabili melodie dell’immenso territorio che va dalla Jugoslavia alla Siberia», così come sottolinea nel “Contributo” che chiude il volume “Capire i Balcani orientali” che il ricercatore e divulgatore scientifico che da anni si occupa dell’est Europa, Gian Marco Moisé ha scritto per la collana “Metamorfosi” della casa editrice friulana Bottega Errante, in libreria da qualche giorno.

Si tratta di un volume che va colmare una grossa lacuna circa la conoscenza di tre paesi, Bulgaria, Romania e Repubblica Moldava, quasi mai all’attenzione dell’informazione internazionale, come altri di quell’area che, per vicende soprattutto e tristemente belliche, sono invece balzati agli onori delle cronache dopo il crollo del muro di Berlino e la dissoluzione della galassia sovietica.

Il volume affronta questi Balcani orientali da diversi punti di vista: dopo una sintetica presentazione con tanto di cartina, dati riassuntivi (forma di governo, composizione della popolazione, lingua, religione e moneta) e una cronologia essenziale, affronta i temi dell’identità, dei popoli, dei confini naturali, politici e immaginari, facendo chiarezza anche su nomi: ad esempio sulla differenza tra “Repubblica di Moldova” nome del paese odierno con capitale Chișinău, “Moldova” una delle regioni orientali della Romania, “Bessarabia” il territorio racchiuso tra i fiumi Prut e Dnestr, mentre “Principato di Moldavia” o semplicemente “Moldavia” lo stato medievale.

Precisato che nei tre Paesi abitano due popoli, bulgari e rumeni, il volume si sofferma quindi sul concetto di nazione, e di come nel nostro caso si sia andato definendo verso la fine del secolo 19°, secolo in cui in Europa peraltro fiorirono i movimenti nazionalisti, soprattutto in contrasto con i dominatori imperiali, absburgici e zaristi, non senza averne prima delineato la storia politica, dal medioevo a oggi. Interessante è anche vedere come il concetto di nazione si sia evoluto sotto il dominio comunista, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, dando luogo a un comunismo nazionale, che discriminava le minoranze, per cui, ad esempio, ci furono massicci esodi di ebrei, oltre a creare le condizioni per regimi dittatoriali, dominati da figure come Zivkov in Bulgaria e Ceausescu in Romania.

Dopo la dissoluzione dell’ex blocco comunista, gli anni ’90 del secolo scorso portarono a radicali cambiamenti nell’assetto istituzionale, finalizzati a rompere quell’identità che si era instaurata tra stato e partito, portando alla formazione di sistemi statutari di tipo semipresidenziale alla francese e all’ apertura a scelte di politica estera rivolte a Occidente.

Come del resto l’assunzione di sistemi economici di stampo liberalistico, inficiati però da forti problemi di corruzione, emigrazione e la formazione di oligarchie economiche imperanti, il che, assieme a una precaria situazione per quanto riguarda i diritti civili, impedirebbe una completa integrazione dell’Ue.

Ma forse gli aspetti che più risaltano nella trattazione di Moisé, sono quelli riguardanti la letteratura, il cinema e la musica, anche con puntuali suggerimenti di tipo turistico, in particolare per Sofia e Bucarest.

Un’articolata descrizione della ricca storia culturale fino ai nostri giorni. Leggendo la quale è facilissimo capire il perché dell’indignazione di Ovadia sulla sufficienza con cui in Occidente si è guardato a quel mondo culturale e alle sue espressioni.

Un piccolissimo appunto, se mi è permesso: tra gli autori bulgari mi sento in dovere di segnalare Angel Wegenstein, (Plovdiv 1922) e in particolare il suo Abramo l’ubriacone (Dalai editore 2011), una saga irresistibile, drammatica e ironica insieme, sulla dissoluzione di una società da sempre multietnica come quella bulgara, avvenuta durante il secolo breve. —