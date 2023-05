Mittelyoung al via, quattro giorni di eventi: apertura con l’arte circense a Nova Gorica

Conto alla rovescia per Mitteyoung, pronto a partire con la terza edizione: il progetto di Mittelfest dedicato agli artisti europei under30, una delle novità più originali lanciate a Cividale nel panorama dei festival italiani ed europei, alza il sipario da giovedì 18 a domenica 21.

Lo farà da dalla Sala piccola del Sng Nova Gorica, con due spettacoli di circo, appositamente scelti dalla direzione artistica per superare qualsiasi barriera linguistica, attrarre un pubblico più vasto possibile ed essere a tutti gli effetti “borderless”, senza confini.

Si inizia quindi giovedì 18, a Nova Gorica, con il primo studio di Quieto Parado (circo), spettacolo italiano creato da Pietro Barilli, in cui un personaggio tragicomico è alla ricerca spasmodica dell’equilibrio, fino a rasentare la follia.

A seguire CM_30, spettacolo tedesco di Kolia Huneck (circo), dove un giocoliere esperto, che accompagna i suoi numeri con composizioni sonore di Rutger Zuydervelt, crea un ambiente immersivo a metà strada tra il circo contemporaneo e l’installazione artistica.

«Aprire la terza edizione di Mittelyoung a Nova Gorica non è solo un cambio di palcoscenico – sottolinea il direttore artistico Giacomo Pedini – ma un ulteriore passo verso l’appuntamento internazionale di GO! 2025: il modello virtuoso di progettazione culturale condivisa e di cooperazione transfrontaliera tra i due Paesi diventa quanto più concreto nella stretta collaborazione tra Mittelfest e il teatro più importante di Nova Gorica nell’organizzazione e nella promozione dei due spettacoli».

Il programma di Mittelyoung continua venerdì 19 e rientra a Cividale, nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, con lo spettacolo austriaco I sogni sono gli specchi notturni dell’anima (musica) di Trio-Bio, un progetto interdisciplinare per esplorare le possibili narrazioni dei sogni, e quindi dei desideri, che si articolerà nel tempo in più capitoli.

Nella stessa giornata, la musica di What if…? di Lavish Trio, in arrivo dai Paesi Bassi. Un pianoforte, un violino e un violoncello mescoleranno composizione e improvvisazione, creando ambienti sonori di intensità variabile. Tramite codici QR gli spettatori potranno nel contempo condividere le proprie domande.

Sabato 20 maggio si apre con uno momento extra calendario, esito di un workshop di drammaturgia, realizzato dalla collaborazione di più realtà teatrali, tra cui, appunto Mittelfest. Si tratta di uno dei momenti del progetto A est del palcoscenico, finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Boarding pass plus”.

A Cividale del Friuli sarà ospitato il laboratorio tenuto dall’autrice bosniaca Tanja Sljivar. Di seguito, ancora dai Paesi Bassi arriva lo spettacolo Something else di Collectief Mamm (danza), in cui cinque performer esplorano la pressione sociale che spinge al raggiungimento del successo.

La domanda che si pongono e che ci pongono è: in questa corsa folle, come fare a relazionarsi con gli altri?

Chiude la giornata lo spettacolo Piango in lingua originale dell’attrice italo-croata Carla Vukmirović (teatro), figlia dell’esodo e della dissoluzione della ex Jugoslavia, che rimane per lei viva nei racconti dei genitori e che si deposita in poesie e nel tentativo di trovare ordine tra lingua italiana e croata.

Domenica 21 maggio, giorno di chiusura, i danzatori italiani di Esenco Dance Movement presentano Lay Bare (danza), spettacolo vincitore del progetto residenze artistiche Area Mediterranea. I corpi in scena divengono prigioni da cui far scaturire essenza d’anima, ovvero la parte più intima e vera di ognuno di noi, esente da condizionamenti esterni.

Nella stessa giornata si succederà The Honey Maker, spettacolo del gruppo ceco FRAS (teatro), che racconta la storia di Joshi, vecchio nepalese che non ha mai dovuto allontanarsi dal villaggio, fino alla malattia della sorella. Inizia così un viaggio avventuroso e metaforico, gestito con piccoli pupazzi di cera, manipolati sapientemente dagli attori.

E infine chiuderà in bellezza il ritmo inedito di Hrduja dell’italiano Massimo Silverio (musica). Il titolo riprende una parola friulana di origine longobarda, che indica la crosta che si forma quando si rimargina una ferita.

Da questa suggestione, l’artista ha composto il suo disco d’esordio, accostando e mettendo in rima friulano e inglese.