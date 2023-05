Pordenonelegge, la poesia al Salone del libro con 45 voci del nostro tempo

Passa attraverso la poesia, da qualche anno, la presenza di Pordenonelegge al Salone del libro di Torino, al via giovedì per la sua 35esima edizione, «frutto di un accordo con il Salone stesso – spiega il direttore artistico del cartellone Gian Mario Villalta – a seguito del quale siamo noi a costruire il programma di temi e appuntamenti, che vengono proposti nello spazio della Regione Friuli Venezia Giulia».

Sedici incontri e 45 voci, fino a domenica, per tastare il polso alla poesia contemporanea, «che danno sempre per morta – dice Villalta – ma per sua natura non può morire, così come dev’essere sempre in crisi, fa parte del suo essere. L’importante è che riesca a rivitalizzarsi ed è quello che sta facendo».

Fra le sale istituzionali del Lingotto e la Sala della Poesia, nello stand W 162 della Regione e nel padiglione Oval, si incroceranno novità editoriali, presentazioni, conversazioni, omaggi a grandi autrici e autori.

E una novità: l’evento dedicato al Premio Strega Poesia, alla sua prima edizione, con l’annuncio della cinquina finalista 2023, atteso venerdì, alle 16.45, condotto da Neri Marcorè, presenti gli autori selezionati per la sfida finale – che a settembre saranno poi ospiti di Pordenonelegge - e i componenti del Comitato scientifico, fra i quali Villalta.

Sfogliando il programma Poesia al Salone si incontrano nomi come Vivian Lamarque, Premio Saba 2023 (domenica alle 11.45) o il finalista Premio Strega Poesia Umberto Fiori (venerdì alle 17), passando attraverso autori di riferimento come Antonio Riccardi, Davide Rondoni, Stefano Dal Bianco, Alberto Bertoni. Nicola Gardini con la riscoperta di Ovidio attraverso la lettura delle sue “Metamorfosi”.

Ma in cartellone ci sono anche gli omaggi (domenica alle 12) a Pablo Neruda, di cui ricorre quest’anno il cinquantesimo anniversario dalla scomparsa, con la prima traduzione italiana del suo “Plenos poderes” (Passigli), o l’omaggio a Alda Merini con gli inediti raccolti in “Ogni volta che ti vedo fiorire”, a cura di Alberto Casiraghy (Manni), sabato alle 16, viaggio fra i temi della grande poetessa milanese, dall'amore e dalla passione all'amicizia e alla pazzia.

Domenica, alle 15, nella Sala della Poesia (1935-1967), si parlerà anche della poetessa iraniana Forugh Farrokhzād, spirito libero e intellettuale, diventata un riferimento dei movimenti di emancipazione femminile di tutto il mondo, cui è dedicato “È solo la voce che resta” (Riccardo Condò editore), curato da Faezeh Mardani.

Addentrandoci in temi e nomi più vicini a noi, ecco che fra i protagonisti di Poesia al Salone ci sarà (sabato, alle 15) lo scrittore e poeta Marco Balzano, vincitore del Premio letterario Friuli Venezia Giulia 2022 “Il racconto dei luoghi e del tempo”, occasione per parlare con Villalta del suo racconto lungo “L’estate della neve” (Italo Svevo editore), ambientato in Carnia, mentre l’autrice slovena Bronja Zoakelj dialogherà sabato alle 17 di “Confini” con Mauro Daltin e Elisa Copetti, conversazione che conduce a GO!2025 “e racconta il significato del confine anche a chi ha una memoria più breve”, sottolinea Villalta.

In vetrina, infine, anche le ultime scelte editoriali delle Collane Gialla e Gialla Oro, firmate da Fondazione Pordenonelegge.it con il pordenonese Samuele Editore: sabato alle 12, l’incontro con i giovani poeti Andrea Cozzarini, Letizia Gava, Alessandro Stoppa e Francesco Terzago e alle 15 focus sulla collana Gialla Oro con una voce di grande rilievo della scrittura poetica italiana, Alberto Bertoni.