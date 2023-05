Ciak si gira in Friuli: i set del videogioco Halo e della serie Ride Out

Ciak si gira in l Friuli Venezia Giulia. La regione è stata infatti scelta come location per due prestigiose produzioni internazionali: Paramount+ al Lago del Predil eper la seconda stagione di Halo, Ride Out è invece la storia di Jarno Saarinen, raccontata tra Trieste, Gorizia, Grado e Capriva del Friuli

Il primo progetto, “Halo” , è una serie prodotta da Paramount+ che porta sul piccolo schermo l’universo del celebre videogioco che ha fatto il suo debutto nel 2001 con “Halo” per Xbox. La serie, alla sua seconda stagione, è guidata dallo showrunner e produttore esecutivo David Wiener che proietta gli spettatori in un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant. Con una combinazione di azione, avventura e la visione di un futuro distopico, “Halo” intreccia storie personali profondamente disegnate.

La produzione della seconda stagione di “Halo” si è svolta da agosto 2022 ad aprile 2023, includendo location in Islanda, Italia e Ungheria. Il Friuli Venezia Giulia è stato uno dei luoghi selezionati e la Fvg Film Commission – PromoTurismoFVG ha fornito il necessario supporto organizzativo per garantire il successo della produzione sul territorio regionale. Tra le location che compariranno nel montaggio finale ci saranno il Lago del Predil e i Laghi di Fusine, dove la produzione si è fermata per quasi un mese dall’allestimento delle scenografie fino alla fine delle riprese realizzate in collaborazione con il Comune di Tarvisio.

Il cast include Pablo Schreiber (già “American Gods”) nel ruolo di Master Chief, Spartan-117, e Natascha McElhone (uno dei volti di “Californication”) nel ruolo della dottoressa Halsey, entrambi anche produttori della stagione.

La serie sarà distribuita a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution e andrà in onda su Paramount+ nel corso del 2024.

Il secondo progetto è “Ride Out”, una serie televisiva composta da sei episodi, basata su eventi reali e ambientata negli anni’70 durante l’epoca d’oro delle competizioni motociclistiche. Diretta dal regista svedese Simon Kaijser, racconta la storia di Jarno Saarinen, pilota motociclistico amatoriale autofinanziato che, grazie alla sua devozione alle corse e al sostegno della sua fidanzata Soili, è riuscito a salire sul gradino più alto del podio mondiale nel 1972, nella classe 250. La serie “Ride Out” è una co-produzione Funfar Oy, di Helsinki, della croata AntiTalent, e Staragara. it, casa di produzione cinematografica con sede a Gorizia.

Le riprese della serie nel territorio regionale si sono svolte nel corso di due settimane, tra marzo e maggio, grazie al supporto organizzativo fornito da Fvg Film Commission – PromoTurismoFvg e alla collaborazione con il partner italiano Staragara.iT. Le location selezionate hanno incluso l’Hotel Astoria e la spiaggia di Grado, il Caffè Tommaseo a Trieste, in cui si stanno completando le riprese in questi giorni, il centro storico di Gorizia, le colline e i vigneti di Capriva, la zona del Castello di Spessa e il confine italo-sloveno.