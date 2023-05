Luci d’artista e installazioni in 3 comuni: un itinerario per riscoprire Pasolini

A fine mese, tra il 26 e il 28 si terrà l’inaugurazione del circuito permanente di installazioni di Arte pubblica dal titolo “ParoleParoleParole”. Si tratta di un’iniziativa, promossa dal collettivo sociale Dmav e dall’associazione Start Cultura, che nasce con il fine di rendere omaggio, mediante un inedito itinerario, ai luoghi friulani, in particolar modo Valvasone, Casarsa e Codroipo, che hanno contrassegnato la gioventù di uno dei più illustri ed ecclettici intellettuali italiani del Novecento, Pier Paolo Pasolini.

Come è stato precisato durante la presentazione del progetto nella sede di Udine della Regione, ParoleParoleParole è il risultato di una collaborazione tra enti pubblici e privati, quali la Regione, Io sono Fvg, la Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, i Comuni di Casarsa della Delizia, di Codroipo e di Valvasone Arzene, il Centro studi Pier Paolo Pasolini, Sapori Pro Loco, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Fiab Medio Friuli-Amici del Pedale, Associazione Corte Bazan, Parrocchia di Goricizza e infine con il supporto della Società Filologica Friulana.

A illustrare l’iniziativa Cristina Sain, presidente di Start, Alessandro Rinaldi per il collettivo di Social Art Dmav, Markus Maurmair, consigliere regionale in rappresentanza del vicepresidente della Regione Mario Anzil, Giacomo Trevisan vicesindaco del Comune di Codroipo, Claudio Colussi Sindaco del Comune di Casarsa della Delizia, Flavia Leonarduzzi presidente del Centro Studi Ppp e il registra Massimo Navone.

ParoleParoleParole si configura come un percorso dalla peculiarità di non essere esclusivamente concettuale ed estetico ma anche esperibile e vivibile, poiché ha l’obiettivo di celebrare le parole e i concetti chiave di quattro opere di Pasolini, Pardilàdaidìs, L’aghe e cor, Lûs tra i morârs e Brusâ d’amôr. Lo fa tramite una singolare fusione di più dimensioni offrendo così al visitatore un momento totalizzante che coinvolge tutti i sensi.

Dunque non solo la vista, come solitamente nell’arte avviene, è la sola protagonista poiché il ciclo di interventi artistici, realizzati con il linguaggio delle luci d’artista al neon e della text art, sono stati collocati in modo tale da tracciare il tragitto che ogni giorno Pasolini, come insegnante, si trovava a percorrere. A ciò si aggiunge un’altra particolarità, l’ambientazione sonora, Ppp Suite, creata dall’artista e compositore di musica elettronica Antonio Della Marina che unisce l’innovazione della musica elettronica con la sonorità delle parole pasoliniane. In questo modo viene proposta un’esperienza artistica unica, intima e immersiva che vede il suo avvio, venerdì 26, alle 21, a Casarsa, al Centro Studi Ppp, con l’accensione della luce d’artista Brusâ d’amôr e la proiezione, in anteprima, del video Strade bianche. Si prosegue poi il giorno successivo con due eventi nel Comune di Valvasone Arzene. Si parte, alle 20.30, con l’accensione della luce d’artista L’aghe e cor a cui segue quella della luce d’artista Lûr tra i morârs. Infine, per l’ultimo giorno, domenica 28, è stata organizzata la prima escursione, “Sulle ruote di Pasolini”, un tour in bicicletta sulle tracce del poeta e alla scoperta delle installazioni artistiche.