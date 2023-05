Il Friuli Venezia Giulia al Salone del libro con dodici editori

Sarà l’attività legata a Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura 2025 la novità che caratterizzerà per il 2023 la presenza della Regione al Salone del libro in programma a Torino da oggi a domenica 21.

In uno stand che in parte ricalca quello delle ultime edizioni, interamente realizzato con il legno proveniente dalle nostre foreste, il Friuli Venezia Giulia (grazie al supporto organizzativo della Fondazione Pordenonelegge. it) dedicherà spazio sia alla cultura del territorio con più di una trentina di appuntamenti in calendario sia alla promozione delle bellezze paesaggistiche grazie alla presenza attiva dello staff di PromoTurismoFvg.

Anche per la XXXV edizione del Salone, lo spazio riservato alla Regione si troverà all’interno del padiglione Oval del Lingotto. Una delle attività previste quest’anno all’interno dello stand sarà lo spazio dedicato a GO! 2025, la capitale europea della cultura che, tra due anni, vedrà protagoniste le città di Nova Gorica e Gorizia.

Per questo motivo si è deciso di ricavare un corner dedicato alla promozione della manifestazione: durante le quattro giornate della fiera verrà così illustrato al pubblico della Fiera il percorso di avvicinamento all’evento. A tal proposito nella giornata di sabato, con inizio alle 17, nello stand della Regione, è previsto l’appuntamento dal titolo “Condividere il confine” che vedrà protagonisti la scrittrice slovena Bronja Zakelj e l’autore friulano Mauro Daltin.

Per quanto riguarda il resto degli appuntamenti previsti all’interno dello spazio regionale, anche quest’anno gli incontri si divideranno in due parti: a partire dalle 16 di oggi, da un lato le 12 case editrici del Friuli Venezia Giulia presenti al Salone (Battello stampatore, Digressioni editore, Edizioni Segno, Edizioni Università di Trieste Eut, Italo Svevo, Kepown, L’orto della cultura, Clape di culture “Patrie dal Friul” (che presenterà la collana “La machine dal timp”), Samuele editore, Società alpina friulana, Vita activa editoria e Scienza Express) saranno protagoniste di una quindicina di incontri durante i quali saranno presentate alcune loro iniziative editoriali, a cui si aggiungeranno alcuni eventi di presentazione curati direttamente dalla Direzione cultura della Regione e da Erpac.

Lo stand continuerà ad essere il punto di riferimento della poesia grazie a Fondazione Pordenonelegge. it. Da domani a domenica nello stand si susseguiranno una quindicina di incontri con gli autori che la Fondazione Pordenonelegge. it ha selezionato per l’evento.