Udine celebra la Giornata internazionale dei musei nel segno della sostenibilità con incontri e visite guidate

La grande comunità internazionale dei musei, coordinata da Icom (International Council of Museums), è da sempre impegnata a trasferire al pubblico nuove idee, contribuendo a formare una società civile informata e impegnata.

La giornata internazionale dei Musei, indetta da Icom a partire dal 1977, ha proprio lo scopo di ribadire il legame profondo che i musei hanno con la comunità di cui sono al servizio. In particolare, infatti, i musei sono partner strategici nell’attuazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sintetizzati nell’Agenda 2030, approvata dall’assemblea generale dell’Onu.

Ecco perché quest’anno Icom, per la giornata internazionale dei musei, che si terrà come di consueto oggi, 18 maggio, ha scelto il tema “Musei, Sostenibilità, Benessere”, chiedendo all’intera comunità museale di favorire il cambiamento espresso agli obiettivi 3, 13 e 15, ovvero di promuovere la lotta al cambiamento climatico, di sensibilizzare relativamente alla perdita di biodiversità, ma di trovare anche nuove forme di inclusività, contrastando l’isolamento sociale e sostenendo il miglioramento della salute mentale.

Chi segue l’attività dei musei udinesi sa che questi da tempo sono diventati terreni di gioco innovativi nel comunicare molti degli obiettivi proposti dall’Agenda 2030. Per questo la celebrazione dell’importante giornata internazionale dei musei diventa l’occasione per riproporre un rapporto con il pubblico e con la comunità.

A questo scopo sono state programmate alcune attività che coinvolgono il Museo Friulano di Storia Naturale e alcune sezioni del Castello di Udine.

Ingressi e attività saranno offerti al pubblico gratuitamente nel pomeriggio di oggi e avranno luogo nelle due diverse sedi.

Al Museo Friulano di Storia Naturale si parlerà di Biodiversità e di lotta al cambiamento climatico, attraverso due passeggiate di 1 ora e mezza ciascuna con partenza dal Museo in Via Sabbadini 32 e arrivo in Piazza I maggio. La prima, "Le vie d'acqua", sarà condotta, a partire dalle 15.30, da Luca Dorigo, che ci guiderà attraverso i corsi d’acqua cittadini, importanti corridoi ecologici, dove si concentra buona parte della biodiversità urbana.

Il secondo, con inizio alle 17, sarà guidato da Michele Germano che ci porterà attraverso le vie di Udine, osservando alberi e piante fondamentali e utili alla biodiversità umana e interessanti testimoni storici delle vicende cittadine.

Contestualmente il Castello di Udine aprirà le sue sale per l’approfondimento di 4 percorsi. Alle 15 sarà la volta dei sotterranei del Castello, dove una nuova sezione del Museo Archeologico narra, attraverso i materiali archeologici, oltre 3000 anni di storia. In questo spazio si integrano la volontà di dare voce al Progetto “Archeologia urbana a Udine”, che ha come finalità la restituzione alla collettività della lunga storia della città, e la volontà di valorizzare parte dei depositi di archeologia.

Alle 15.30, Francesca Simi, vicedirettrice della missione archeologica dell’Università di Udine in Iraq, ci accompagnerà nel primo impero globale della storia con una visita alla mostra temporanea dal titolo “Dal centro dell’impero. Scoperte archeologiche dell’Università di Udine nell’antica Assiria”.

A partire dalle 16 il pubblico sarà guidato in una visita di approfondimento che avrà come fulcro la pittura del Settecento a Udine e il rinnovato allestimento di sala Tiepolo all’interno del percorso espositivo della Galleria d’Arte Antica.

Nell'intento di valorizzare le opere presentate al suo interno, infatti, si è pensato una rinnovata veste allestitiva, volta a rispondere ad esigenze di maggiore accessibilità e fruibilità per i visitatori.

Dalle 16.30 Fabio Franz proporrà un itinerario guidato attraverso cimeli, documenti e opere d’arte esposti nel Museo del Risorgimento al piano terra del Castello attraverso il quale sarà possibile ripercorrere le fasi storiche salienti delle vicende che portarono all’Unità d’Italia nella nostra regione.