Quello che accade nel Mondo fuori, un focus sulla guerra in Ucraina

Si alza il sipario a Cormons sul primo Festival dell’informazione “Il Mondo fuori”, promosso dall’Assessorato comunale alla Cultura in collaborazione con il Consorzio Collio e la consulta giovani di Cormons.

L’analisi e la narrazione del conflitto in Ucraina è il tema di questo atteso appuntamento che sì terrà oggi e domani, sabato, in sala civica e nella corte interna del Palazzo comunale.

«Vogliamo proporre un festival informativo – evidenziano l’assessore alla Cultura Anna Bortolotti e il direttore artistico Luana di Francisco – che racconti il mondo sotto molti punti di vista per cogliere e osservare quello che accade nell’attualità e smuovere le coscienze.

Abbiamo voluto partire dall’Ucraina e documentare la guerra con il contributo di giornalisti e inviati di guerra e analisti esperti. Ci saranno anche dei video inediti della guerra realizzati da Fausto Biloslavo.

La guerra viene raccontata attraverso la brutalità del conflitto ma anche attraverso l’arte e la fotografia. Il Festival è intitolato “Mondo fuori” proprio con la finalità di guardare all’attualità e a quello che succede nel mondo».

Il programma prevede venerdì, alle 20. 30, la performance “Le urla dell’silenzio” a cura dell’Elever Contattodanza Cormons con la coreografia di Giulia Mininel e Alice Parovel; alle 20.45 la presentazione e i saluti delle autorità locali.

Interverrà anche il neo assessore regionale alla Cultura Mario Anzil. Alle 21 l’incontro “Dall’alba del conflitto in Ucraina”.

L’analista geopolitico Francesco Casarotto dialogherà con Luana de Francisco sulla guerra in Ucraina dal 2014 al 2023.

Sabato, alle 18, ci sarà lo spettacolo “Banksy e la Street Art”, ispirato alla guerra, al razzismo e alle disuguaglianze, a cura dell’associazione “Adelinquere” . Alle 21 l’inaugurazione della mostra fotografica “Gli occhi della guerra” di Fausto Biloslavo, presentata da Margherita Reguitti.

Alle 21.30 la conferenza “Le guerre in Europa: una storia di confine” con le testimonianze degli inviati in guerra in Ucraina e nella ex Jugoslavia. Interverranno Fausto Biloslavo, Toni Capuozzo, Igor Vucic e il direttore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini.