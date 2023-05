Dall’Amalteo al Grigoletti: il restauratore del post sisma

È uno dei restauratori più prolifici della Destra Tagliamento e in sessant’anni di attività è stato a stretto contatto, con dipinti e affreschi che andavano accuditi e curati.

Lui è Giancarlo Magri, pordenonese classe 1937 e oggi, sabato, alle 10 sarà presente all’inaugurazione della mostra dedicata alla sua pluridecennale attività di restauro che si terrà a Udine negli spazi luminosi di palazzo Toppo Wassermann (via Gemona 92) assieme a Gilberto Ganzer, già direttore dei Civici Musei di Pordenone. Sarà un’occasione unica di incontro in presenza, mentre la mostra proseguirà per due settimane, fino al 3 giugno (con orario dalle 9 alle 19).

Così come sarà unica la possibilità, nell’appuntamento, di assistere alla proiezione a cura di Martina Visentin, ricercatrice dell’Università degli Studi di Udine e curatrice dell’evento espositivo, che illustrerà in una carrellata di immagini i momenti salienti dell’attività di Magri attraverso foto d’epoca che lo riprendono al cospetto delle opere su cui sta lavorando e riprese video storiche del post terremoto del 1976.

«L’attività di restauro di Magri – spiega Visentin, che da anni dedica studio e ricerca al tema della storia del restauro in regione nel Novecento – è esemplare perché permette di avere una visione d’insieme su decenni nei quali il restauro ha attraversato snodi di grande cambiamento nell’approccio all’opera e alla sua conservazione, fino ai giorni nostri dove prevale l’idea del restauratore come scienziato».

Magri è sempre stato, oltre che restauratore, anche pittore, così come il suo maestro Donadon. La mostra propone una serie di pannelli dove sono riprodotte le principali opere sulle quali Magri ha effettuato interventi di recupero restituendo allo spettatore una mappa pregnante del patrimonio culturale regionale sul quale negli anni è stata portata l’attenzione.

Magri ha spesso operato, essendo per molti anni il principale restauratore della Destra Tagliamento, anche su affreschi inediti come lo studiolo di Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il Pordenone.

Dello stesso autore ha “curato” gli affreschi staccati dalla chiesa di Valeriano, dopo i danni del terremoto, ha operato su cicli pittorici di Pomponio Amalteo e su altri autori come Giovanni Maria Zaffoni detto il Calderari o Michelangelo Grigoletti.

Giovanissimo, entra a metà degli anni Cinquanta a bottega da Tiburzio Donadon, pittore e restauratore, da cui apprende le principali tecniche di intervento, negli anni Sessanta gli viene affidato uno spazio nel Palazzo Montereale Mantica a Pordenone e all’inizio dei Settanta, con l’inaugurazione del Museo Civico locale ottiene il laboratorio di restauro.

Insieme ai lavori nel territorio regionale, significativi sono i suoi contatti con l’Istituto centrale per il restauro di Roma, poi il terremoto del 1976 lo vede protagonista sul campo. Nel post sisma il sorgere della scuola di restauro di Villa Manin e l’Istituzione della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali fanno fiorire altri restauratori e portano il Friuli Venezia Giulia a diventare punto di riferimento dell’operatività nel restauro e nella conservazione delle opere d’arte.