Finalisti del Premio Strega poesia: i cinque autori a Pordenonelegge

Faranno tappa alla 24^ edizione di Pordenonelegge i cinque finalisti del Premio Strega poesia proclamati al Salone Internazionale del Libro di Torino: sono Silvia Bre per Le campane, Einaudi; Umberto Fiori per Autoritratto automatico, Garzanti; Vivian Lamarque con L’amore da vecchia, Mondadori; Stefano Simoncelli con Sotto falso nome, Pequod; e Christian Sinicco con Ballate di Lagosta, Donzelli. Il Premio Strega Poesia è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, in collaborazione con Gabinetto Vieusseux, BPER Banca e Parco archeologico del Colosseo, sponsor tecnico IBS. it.

Ha condotto l’incontro Neri Marcorè.

Il Comitato scientifico è composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa e da Gian Mario Villalta, direttore artistico di Pordenonelegge. I finalisti sono stati scelti fra i 135 candidati, un’ampia giuria composta da personalità della cultura determinerà l’opera vincitrice. Il premio verrà assegnato il prossimo 5 ottobre, a Roma, presso il Tempio di Venere e Roma all’interno del Parco archeologico del Colosseo.

La cinquina finalista del Premio Strega poesia, quest’anno alla sua prima edizione, farà dunque tappa a Pordenonelegge 2023, dal 13 al 17 settembre, nell’ambito del cartellone Poesia della Festa del Libro che proporrà un centinaio di eventi con protagonisti italiani e internazionali, diventando un vero “festival nel festival”.

«Ospitare i cinque finalisti del Premio Strega Poesia, proprio nel rush finale e a tre settimane dalla proclamazione del primo vincitore – sottolinea il direttore artistico di Pordenonelegge, Gian Mario Villalta – è una novità importante e che sottolinea l’attenzione da sempre centrale per la poesia al nostro festival.

Nei cinque giorni di settembre, ma con eguale impegno per tutto l’anno, offriamo con entusiasmo vetrine e spazi di incontro fra lettori e autori per dire e ascoltare la parola poetica, dai Maestri alle nuove generazioni del nostro tempo. Per questo siamo certi che il Premio Strega Poesia diventerà uno dei momenti di riferimento di Pordenonelegge 2023, e stiamo lavorando alla definizione degli incontri che immaginiamo fra i più attenzionati dal pubblico del festival».

A ogni edizione del festival di settembre si rinnova la magia di un cartellone, probabilmente il più vasto in Italia dedicato alla poesia, con tante voci italiane e internazionali.

Da questa vocazione è nato un luogo permanente di incontro e confronto, lo spazio web pordenoneleggepoesia.it ma anche le due collane, la Gialla e la Gialla Oro, promosse da Fondazione Pordenonelegge.it in veste di editore con Samuele.