Musica ed eventi: cosa fare e dove andare nel week-end

Musica, cinema, teatro, mostre e presentazioni fra gli appuntamenti del terzo fine settimana di maggio, ne segnaliamo alcuni.

La chiesa di San Francesco, a Cividale, ospita il concerto della stagione Enoarmonie 2023, domani (domenica 21), alle 18. Sul palco il Coro di Aggius “Galletto di Gallura” , con musiche della tradizione popolare sacra e profana sarda. Introduce Andrea Del Favero, direttore artistico del Folkest e esperto etnomusicologo. Degustazioni di vini dell’azienda sarda Cantina Li Seddi. Biglietti in loco.

Oggi, (sabato 20) sul grande schermo di Cinemazero a Pordenone, alle 16.30, Shaun, Vita da pecora, film d’animazione del 2015 candidato all’Oscar.

Un evento adatto a tutti, ma soprattutto alle famiglie e ai più piccoli, in occasione della mostra appena inaugurata al PAFF! I vincitori del premio letterario per racconti brevi e inediti Resistenze – in ricordo di Gianfranco Balzano “Pippo”, iniziativa, giunta alla seconda edizione, ideata e organizzata dalle sezioni del Cna Pensionati e dell’Anpi di Tavagnacco in collaborazione con l’Anpi provinciale di Udine, saranno premiati nel pomeriggio (sabato 20), alle 18, nella sede Cna Pensionati del FVG, in via IV Novembre 92, a Feletto Umberto.

Oggi (sabato 20), 18.30 nella sala consiliare in occasione dell’Anteprima di BagnAria di Libri 2023 e de Il Maggio dei Libri, Rita Fortunato dialogherà con Paola Zoffi, autrice di Tutta colpa dei tarli (Gaspari).

E ancora, oggi, (sabato 20), per la Settimana della cultura friulana della Società Filologica Friulana, la Cineteca del Friuli, presenta alle 18.30, al Cinema Sociale di Gemona, in collaborazione con la rassegna Leggermentedi San Daniele, il film La statua vivente (1943) di Camillo Mastrocinque, tratto da “La statua di carne”, dramma teatrale del poeta, giornalista e drammaturgo sandanielese Teobaldo Ciconi. Ingresso libero.

Si rinnova l’appuntamento con Casamia, il progetto di residenze artistiche che, fino a giugno, porta in Carnia, Val Canale/Canal del Ferro e nella provincia di Hermagor artisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Oggi (sabato 20), per “nuove strategie per la collaborazione transfrontaliera in ambito culturale” si esibiranno all’Osteria al Cral, alle 18, Candirù (alias Jacopo Candela) e Chiara Benedetti, in residenza a Trava dal 14 al 21 maggio.

Questa sera (sabato 20), alle 20.45, il Coro Polifonico Antonio Foraboschi è ospite nel Duomo di Rivignano in occasione dell’inaugurazione del restauro dell’organo curato dall’organaro Renzo Grosso. Dirige il maestro Roberto De Nicolò, affiancato dall’organista Daniele Toffolo.

Un volume per bambini dai 3 anni in su di cui è ora disponibile anche una versione in lingua friulana, con traduzione curata da Alessio Potocco ed editato dall’ARLeF Il libri gjat, sarà presentato ai piccoli lettori, nel pomeriggio di oggi, (sabato 20), 16.30, nella sezione “Moderna” della Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di Udine (riva Bartolini, 5). Segue un laboratorio interattivo a cura di Maura Storelli. A chiusura, la merenda per tutti.

In serata (sabato 20), alle 19, a Villa Manin di Passariano di Codroipo, inaugura la mostra E così via/And so on, dell’artista di origini pordenonesi Luciano Bellet. Il percorso espositivo, a cura di Paolo Toffolutti, si compone di cinquantasei opere. Il nuovo progetto della Compagnia Arearea, Lend me your ears, Azione performativa sulle tracce di Vivo e Coscienza di Pier Paolo Pasolini 1963, della coreografa Marta Bevilacqua con Radu Murarasu e Giuseppe Zigaina, è a Udine, allo Spazio make (via Daniele Manin), oggi e domani (sabato 20 e domenica 21) alle 12 – 16 – 18.30 – 20.

La Ciasa dai Fornés di Forni di Sopra apre la stagione 2023 – realizzata da ERT e amministrazione comunale per i mesi di maggio, giugno e luglio. Il primo appuntamento in cartellone è oggi, (sabato 20) alle 20.45 con Andrea Appi e Ramiro Besa, in arte I Papu, impegnati con il loro più recente spettacolo: Oetzi, Ötzi, Utzi o qualcosa di Similaun.

Ritorna la stagione concertistica di primavera organizzata dall’Associazione Musicale Tricesimana, presso il Castello Valentinis di Tricesimo. La 15° edizione apre domani (domenica 21) alle 17.45, con i pianisti Ferdinando Mussutto, concertista del panorama nazionale e Matteo Bevilacqua, attualmente artista in residenza alla Queen Elisabeth Music Chapel di Waterloo in Belgio.

Conoscere il Tagliamento e la sua storia stando sul fiume. Molino Rosenkranz, autore del progetto Approdi. Il Tagliamento e i suoi passaggi è domani (domenica 21 maggio), dalle 10 alle 19, per trascorrere una giornata stimolante, a ingresso libero e a impatto zero sulle rive del fiume, in località Pontaiba, nella stretta di Pinzano al Tagliamento. Info: www.molinorosenkranz.it.