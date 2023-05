Con Viaggiatori nel tempo il Fvg diventa la capitale della storia contemporanea

L’idea che il Friuli Venezia Giulia possa diventare la capitale europea della storia contemporanea per quel suo essere “crocevia tra l’oriente e l’occidente, tra il Mediterraneo e la Mitteleuropa, terra di confine attraversata da popoli ed ideologie, e punto di incontro tra storie e soprattutto storici diversi”.

“Viaggiatori nel tempo”, promosso dall’Università degli Studi di Udine e Friuli Storia, con il supporto della Regione (assessorato alla Cultura) e la partnership di PromoturismoFvg e molte realtà culturali, nasce dalla capacità di immaginare la nostra Regione come un grande atlante storico da sfogliare, “semplicemente spostandosi sul suo territorio, per conoscere e immergersi nella storia europea del “secolo breve”, da un capo all’altro dell’estremo nord-est d’Italia”.

Tommaso Piffer, curatore del progetto, professore di Storia contemporanea all’Università di Udine, ci anticipa la genesi dell'importante iniziativa.

«Il primo passo è un censimento pubblico per mappare in modo capillare il patrimonio culturale del Novecento sul territorio regionale, potenziandone il valore coordinato di risorsa culturale e turistica per la regione, e i suoi abitanti.

Il progetto troverà rapidamente concretezza attraverso una collana di cinque guide dedicate e produzioni documentarie realizzate e diffuse da Telefriuli, ma in futuro anche attraverso portali web ricchi di foto, video e cartine per guidarci nella scoperta della storia d’Europa, in un click».

In un momento storico di così grandi e drammatici cambiamenti come quello attuale investire sulla conoscenza della storia quanto è importante?

«Moltissimo. Soprattutto oggi che l’Europa è lacerata da conflitti che sono alimentati anche dall’uso della storia per legittimare la propria posizione o delegittimare quella dell’avversario.

Primo tassello di “Viaggiatori nel tempo” è stata, lo scorso marzo, la messa online del portale frontieraest.it, per valorizzare l’imponente patrimonio lasciato in eredità alla regione dalla Guerra fredda: oltre 1.300 bunker e strutture sotterranee che offrono uno straordinario contributo alla conoscenza del conflitto globale della seconda metà del secolo scorso.

Tra le centinaia di strutture difensive, sono quattro quelle finora recuperate e valorizzate ad uso turistico: una nel Vallo alpino del Littorio nel Comune di Villa Santina, due riadattate dalla Nato negli anni Cinquanta, nei Comuni di Malborghetto-Valbruna e di Paluzza a Monte Croce Carnico, e una struttura originale Nato, il Bunker San Michele nel Comune di Savogna d'Isonzo. Partner d’eccezione per lo sviluppo del portale Frontiera Est il Centro studi sulla Guerra fredda dell’Università di Harvard diretto dallo storico Mark Kramer, co-promotore del Forum internazionale “Terre di confine” che aveva riunito a Udine e Gorizia un think tank di oltre 40 studiosi provenienti da tutto il mondo per due giorni di lavoro sulla storia della Guerra fredda nelle aree di confini».

La conferenza internazionale del marzo scorso quale obiettivo si era posta?

«Creare un contenitore all’interno del quale studiare la storia dei confini tenendo conto delle diverse prospettive. Non tanto per scrivere una storia comune, quanto piuttosto per abituare innanzitutto noi stessi a immedesimarci nell’altro, a comprenderne la storia e quindi a porre le basi di un incontro e di una relazione autentica.

Contiamo quindi che quello di marzo sia solo il primo di una serie di eventi dello stesso livello internazionale che vedranno protagonista questo territorio.”

Da domani (lunedì 22) tutti potranno diventare co-promotori del progetto partecipando al “censimento” che permette di segnalare musei, collezioni private, memoriali, ecomusei e parchi tematici, è corretto?

«Chiunque potrà diventarne “co-promotore” segnalando i siti che entreranno a far parte di questa rete Friuli Venezia Giulia per la storia del Ventesimo secolo: basterà compilare il form disponibile online, sul sito del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine, di Friuli Storia e di Promoturismo, e inserire i dettagli di musei, collezioni private, memoriali, ecomusei o parchi tematici potenzialmente interessanti per questa “macchina del tempo” regionale.

Abbiamo pensato di raggrupparli in cinque i capitoli fondamentali della storia del Novecento che sono esplorabili sul territorio regionale: Prima guerra mondiale, Seconda guerra mondiale, Guerra fredda, Storia industriale, Popolazioni tradizioni e culture della regione.

Il Friuli Venezia Giulia è stato infatti testimone di tutti i grandi confitti del Novecento: la Prima guerra mondiale, la Seconda guerra mondiale e la Guerra fredda. Qui si sono sovrapposte tutte le grandi fratture che hanno segnato il secolo scorso: la frattura nazionale tra popoli in competizione per lo stesso territorio, la frattura tra fascismo e antifascismo, e la frattura tra comunismo e anticomunismo.

Più che in altre zone d’Italia, qui è evidente il grande cambiamento che, dal secondo conflitto mondiale in poi, ha trasformato un Paese prevalentemente agricolo in una grande potenza industriale. Se il Friuli Venezia Giulia, come ha scritto Ippolito Nievo, è un "piccolo compendio dell’Universo", a maggior ragione è un perfetto compendio del Ventesimo secolo».