Non i luoghi ma la gente: la Storia della Carnia di Piutti torna in libreria

Torna in libreria Storia della Carnia di Iginio Piutti, figura pubblica e intellettuale che in Carnia è conosciutissima, già insegnante ed amministratore pubblico ed ora infaticabile storico e romanziere della sua terra.

Il volume, dedicato “alla gente di Carnia” ed edito dalla Biblioteca dell’Immagine, è corredato dalle illustrazioni di Massimiliano Santarossa e ricalca fin nella Presentazione quello uscito qualche anno fa per la stessa casa editrice, che l’ha evidentemente voluto rieditare per via del suo successo.

L’obiettivo dell’autore è chiaro sin dalle prime righe, cioè ricostruire le vicende della “gente della Carnia”, più che della Carnia come contesto geografico, economico o quant’altro.

Questo naturalmente implicherebbe la precisazione del soggetto storico a cui dedicare le proprie pagine, e su questo Piutti, seguendo un percorso logico tradizionale, non ha dubbi: la Carnia è il suo popolo.

Su questo sillogismo gli storici, almeno quelli successivi all’Ottocento, il secolo delle storie dei popoli, hanno diversi dubbi, nel senso che il concetto di “popolo” è fortemente ideologico.

Iginio Piutti, invece, vi si dedica con energia e capacità narrativa. Proseguendo una lunga tradizione di storici carnici e della Carnia, da Fabio Quintiliano Ermacora a Giovanni Battista Lupieri, da Giovanni Marinelli a Giovanni Gortani, per arrivare ai novecenteschi Miche Gortani, Paschini, Mor, Ferigo, Bianco, Puppini, Polo, Lorenzini, Morocutti – e senza dimenticare “le” storiche Bianca Agarinis Magrini e Marisa De Pauli – , Piutti vi aggiunge una facilità di narrare e una piacevolezza di lettura che distingue la sua Storia da tutte le altre.

Il sentiero che Piutti percorre è quello cronologico della successione dei secoli, la direttrice geografica principale su cui insiste il libro è soprattutto quella che dal Passo Monte Croce Carnico scende al Tagliamento e quindi alla pianura.

Ogni secolo è trattato come un piccolo saggio, nel quale l’Autore mescola riflessioni locali e generali, dimostrando la sua predisposizione didattica.

Non mancano, soprattutto per la Tarda antichità, le ipotesi ardite, come l’idea che sia stato l’arrivo dei Goti ad “anticipare in Carnia l’idea di libertà di religione”: più che di libertà, per la Carnia, forse si è trattato di omogeneità.

Certo, con la conoscenza dei testi e degli autori che ha Iginio Piutti avrebbe potuto tentare qualcosa di più coraggioso e originale: invece di una storia scandita dai tempi dettati alla Carnia “dal di fuori”, quindi una storia che mette in fila la consueta sequenza militar-politica di Impero romano-età cristiana-invasione dei Longobardi ecc ecc., una storia della Carnia costruita sui tempi “interni” di questo lembo d’Italia. Se ne sarebbero viste delle belle.

La divisione della Carnia in quattro Quartieri è considerata una sorta di patente di autonomia, ma in cosa consistesse questa autonomia, sotto il Patriarcato prima e la Repubblica marciana dopo, non è ancora chiaro.

Piutti evita sapientemente il discorso e dedica piuttosto alla prima età moderna pagine interessanti, riepilogando ricerche recenti, sull’affare della legna, sulla nascita dell’industria dell’orologio, sulla gloria locale, Jacopo Linussio.

Saltando a piè pari qualche secolo, siamo ai terribili mesi del 1943-45 a proposito dei quali Piutti condensa tutta la sua capacità antiretorica nel ridimensionare il significato politico e civile della Repubblica partigiana della Carnia e dell’Alto Friuli: aveva già dedicato alla questione più di un libro.

L’ultimo capitolo è una visione della Carnia dall’alto, una “Carnia del domani”, che mischia suggestioni, tristezze, speranze. Non mi attendo una lettura ai fini dell’erudizione, aveva scritto Piutti nelle pagine iniziali, quanto per trovare nella storia le ragioni di un “impegno civile per il quale ogni cittadino deve sentirsi impegnato a dare il proprio contributo per lo sviluppo della comunità nella quale il destino l’ha portato a vivere”. Speriamo che il suo appello sia raccolto e che la sua Storia sia di stimolo e, magari, di insegnamento.