Il ritorno di “Palchi nei parchi”: 19 appuntamenti in dieci località

UDINE. Si svolgerà dal 4 giugno al 27 agosto la quarta edizione di “Palchi nei Parchi”, la rassegna di musica e teatro, ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale, grazie al supporto di un originale connubio tra gli assessorati regionali alla Cultura e alle Risorse Forestali, e sotto la Direzione artistica della Fondazione Luigi Bon.

Ad annunciarlo, nella sede di Udine della Regione, sono stati proprio i principali attori di questo progetto: il direttore della Fondazione Luigi Bon Claudio Mansutti, l’assessore regionale alla Cultura e allo Sport, nonché vicepresidente Mario Anzil, l’assessore regionale alle Risorse Forestali Stefano Zannier, Valeria Murianni del Servizio Foreste della Regione e il curatore della rassegna Stefano Gorasso.

L’iniziativa, nata nel 2020 in risposta alle esigenze dettate dalla pandemia, che ha imposto la fruizione di location all’aperto per gli spettacoli, è diventata un must degli appuntamenti estivi in Regione, poiché, mettendo in scena un singolare intreccio tra arte e natura all’insegna della sostenibilità, propone una nuova modalità di esibizione e ascolto in luoghi inconsueti: undici suggestive aree naturali dislocate in tutto il territorio e di proprietà della Regione.

Tante novità e nuove collaborazioni nell’edizione di quest’anno, che si dispiegherà in un ricco programma composto da ben diciannove eventi che animeranno la stagione estiva. Non solo, si sono aggiunti tre nuovi palcoscenici, il Parco Brolo a San Quirino, il Teatrino di Basaglia a Trieste e il Monte Matajur, ma anche la partnership con il Cai Fvg, che, nell’ambito degli eventi in montagna, organizzerà passeggiate naturalistiche nella zona limitrofa.

E non può non mancare la rubrica, “Le nostre Parole”, a cura del Corpo Forestale della Regione, volta a divulgare il linguaggio e i temi propri di questo Corpo per sensibilizzare a una gestione forestale che sia sostenibile.

Un cospicuo cartellone quindi che vede il suo inizio il 4 giugno a Cervignano nel Parco di Villa Chiozza, con la performance teatrale “I nostri classici. Riondino accompagna Vergassola ad incontrare Flaubert”, degli artisti David Riondino e Dario Vergassola che affronteranno con ironia il tema dell’analfabetismo di ritorno.

Tra le attività che non si possono non citare troviamo: il viaggio-concerto della Fabrizio De Andrè Ensamble il 23 giugno nel Parco Rizzani a Pagnacco; lo spettacolo, del 30 giugno nel Bosco Romagno, in collaborazione con l’associazione Mittelfest, Romeo e Giulietta l’amore è saltimbanco; la rappresentazione teatrale, La lettera, di uno dei maestri indiscussi del teatro fisico, Paolo Nani che proporrà il 21 luglio a Flambro, precisamente nel Mulino Braida, un formidabile meccanismo teatrale ideato da lui stesso e, per ultimo ma non meno importante, il concerto, Liberamente…nei parchi, nel Parco Piuma di Gorizia il 28 luglio, della cantante Tish.

Infine inediti ed esclusivi, a chiusura di Palchi nei Parchi, saranno l’esibizione di sabato 12 agosto nel Parco Piuma del pianista Claudio Corazza e il gran finale, previsto per domenica 27 agosto presso il Parco Brolo, con lo show Boom del comico, imitatore e cantante, Max Pajella. —