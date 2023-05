Folkest torna a casa

Cinquanta concerti in 25 comuni del Fvg e in Istria, 23 conferenze, due mostre, quattro presentazioni di libri, i seminari e il Premio Cesa: sono i numeri di Folkest 2023, che per la sua 44esima edizione lascia Spilimbergo e torna dove è nato, a San Daniele.

«Abbiamo trovato nel Comune – ha detto il direttore artistico Andrea Del Favero - una sponda istituzionale seria e affidabile per fare un percorso assieme». Un intento di vedute che è sfociato in un’offerta sinergica: le giornate sandanielesi del festival coincideranno infatti con Aria di festa.

«Ci muoviamo facendo sistema – ha evidenziato il sindaco di San Daniele Pietro Valent – due grandi eventi per i quali l’amministrazione comunale ha investito 120 mila euro e la ricaduta sul territorio sarà fondamentale. Abbiamo riacceso i riflettori su questa città».

Un’edizione importante, dal 15 giugno al 3 luglio, con tantissimi ospiti, tra cui i 99 Posse, Xavier Rudd, la Nuova Compagnia di Canto Popolare e Randy Brecker. E tanti palcoscenici: oltre a San Daniele, infatti, il viaggio musicale toccherà tantissimi comuni della regione e farà tappa anche a Capodistria, con un doppio appuntamento nell’antico magazzino del sale veneziano che vedrà sul palco un gruppo legato alla comunità locale, Caligaria, e uno degli autori più significativi e raffinati della scena musicale italiana, Enrico Ruggeri.

Sui palcoscenici si avvicenderanno, tra gli altri, i 99 Posse, storica band napoletana che ha da sempre intrecciato nei tuoi testi musica, attualità e impegno sociale; Riccardo Tesi, artista poliedrico grande maestro dell’organetto e delle sue sonorità, con il suo suono frizzante ed elastico, votato all'inclusione, con gli Elastic Trio; la Nuova Compagnia di Canto Popolare che porterà sul palco la grande tradizione della musica napoletana e verrà insignita del “Premio Folkest - una vita per la musica”.

Senza dimenticare l’arrembante folk-rock di Massimo Priviero. Fra gli eventi straordinari l’attesissimo concerto di Xavier Ruddal Castello di Udine l’11 luglio con il suo inno alla vita e con tutto il suo potente messaggio di umanità. E il concerto di Randy Brecker con l’Orchestra dell’Accademia MusicaleNaonis diretta da Valter Sivilotti il 7 agosto sempre al Castello di Udine.

Non solo musica. Ritornano infatti i Folk Clinic che rappresentano da quattro anni uno dei fulcri di Folkest grazie alla ricerca e all’approfondimento da parte di Maurizio Bettelli e Michele Gazich che affiancano Andrea Del Favero. I clinic, aperti a tutti, si terranno negli spazi della Biblioteca Guarneriana e nella sede dello Scriptorium Foroiuliense in via Udine. Cinque le macro aree in cui sono stati divisi gli incontri: Musica per musicisti; Parole per musica; Cassetta per gli attrezzi; Musica in movimento; Freschi di stampa.

Accanto alla vocalità mediterranea con la conduzione di Elena Ledda, l’appuntamento di Musica per musicisti dedicato a uno strumento sarà “L’organetto in Italia e i suoi sviluppi”, tenuto da Riccardo Tesi, autentica star internazionale dello strumento.

Torna anche il Premio Alberto Cesa, giunto alla sua diciannovesima edizione e pensato per valorizzare i progetti musicali italiani che sappiano dare voce a una o più radici culturali di qualsiasi parte del mondo.

Spazio, come si diceva, anche ai libri con Freschi di Stampa in cui saranno presentati Cantautori e cantautrici del nuovo millennio di Michele Neri (Iacobelli Editore); Storie di straordinaria fonia Dagli studi Rca alle grandi produzioni live di Foffo Bianchi, Francesca Gaudenzie Duccio Pasqua (Bertoni Edizione); Essenza: vite di Claudio Rocchi di Walter Gatti (Caissa Italia Edizioni); ultimo, ma non meno importante, Il caso Adaïewsky - Storia di una viaggiatrice della musica condotto da Paola Barzan.

Per l’immagine di questa 45a edizione Folkest ha scelto Accordi di Enzo De Giorgi, un artista che ha fatto della narrazione colorata e quasi fiabesca di storie, emozioni e persone la propria cifra stilistica.

Folkest è realizzato da Folkgiornale e grazie al sostegno della Regione , della Fondazione Friuli, dei comuni di San Daniele del Friuli e di Udine, del Consorzio del Prosciutto di San Daniele del Friuli, di Friulovest Banca e di venti comuni del Fvg.