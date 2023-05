I rapporti tra Chiesa e società: 150 anni di stampa cattolica

A cavallo tra ‘800 e ‘900 la stampa di provincia era in grado di plasmare l’opinione pubblica in misura forse persino maggiore di quella a diffusione nazionale.

A fine ‘800 il quotidiano cattolico di Udine “Il Cittadino Italiano” affermò che «al modo che il cannone Krupp, la mitragliatrice e la torpedine possono servire alla difesa di una causa santa, ed a respingere invasioni, così anche il giornalismo può essere uno strumento benefico se adoperato a difesa della verità contro l’errore»: ecco perché – si diceva – «il giornalista ha una terribile responsabilità davanti a Dio e agli uomini».

A inizio ‘900 don Edoardo Marcuzzi, direttore a Udine del quotidiano diocesano “Il Crociato” (successore del “Cittadino Italiano”), proclamò: «Se la nostra stampa sana ed onesta prevarrà su quella empia ed immorale, il mondo sarà nostro». Nell’imminenza della Grande Guerra, il “Corriere del Friuli” (prosecutore del “Crociato”) riportò le parole dell’arcivescovo di Udine mons. Antonio Anastasio Rossi: «Se San Paolo vivesse oggi farebbe il giornalista per diffondere più efficacemente la sua dottrina… Meglio una chiesa di meno ma un giornale di più». In epoca fascista, poi, leggiamo sulla “Rivista Diocesana Udinese”: «Colla nostra stampa noi dobbiamo combattere l’errore e il vizio dovunque s’annidi… Così, coopereremo non solo alla salvezza delle anime e all’esaltazione della Santa Chiesa, ma anche alla grandezza della Patria».

Questi pochi, però emblematici spunti, manifestano il rilievo che i propagandisti cattolici – ma la stessa cosa vale per tutti gli altri, che in Friuli facevano capo a testate quali, ad esempio, “Giornale di Udine”, “La Patria del Friuli, “Il Friuli” e così via – attribuivano a quello che era il grande mass media dell’epoca nel quadro dell’aspro, ampio e profondo conflitto tra il mondo cattolico (in particolare la parte più intransigente di esso) e lo Stato liberale: una cornice entro la quale don Carlo Rinaldi offre una panoramica esemplare intrecciando la storia locale con quella generale e estendendosi poi opportunamente fino all’epoca fascista con un’analisi puntuale e ragionata di periodici, personaggi, eventi, tendenze, movimenti, partiti, dinamiche... Il risultato è un notevole lavoro che prosegue e per certi versi ne competa altri, anche dello stesso Rinaldi.

Questa nuova, preziosa opera, intitolata La stampa cattolica friulana dal risorgimento al fascismo (Aldebaran Editions, a cura del Centro Studi padre David Maria Turoldo), si presenta a Udine oggi, mercoledì 24 alle 16, nell’ambito della Settimana della Cultura Friulana, nel la Sede della Società Filologica Friulana a Palazzo Mantica (via Manin, 18): dialogheranno con l’autore Marco Roncalli e Valerio Marchi. È possibile seguire l’evento anche in diretta streaming (www.setemane.it).