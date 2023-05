Dalla bellezza a sguardi e desideri: arte e storia in 10 ritratti di donna

Arte e storia in 10 ritratti di “donna” è il tema dell’incontro che si terrà oggi, sabato, 27 maggio, alle 12, a Gorizia, nell’aula 4 del Polo universitario Santa Chiara. A trattare l’argomento sarà Federico Lovison, dottorando all’Università di Udine, introdotto dal giornalista del Messaggero Veneto Oscar d'Agostino.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Circolo culturale Menocchio.

L’incontro con un quadro, una statua o una fotografia sono il punto di partenza per conoscere la storia personale delle donne raffigurate. Da sempre gli aspetti della bellezza femminile sono stati indagati, in rapporto al fascino, all’età e al mutare del tempo.

L’appuntamento sarà l’occasione per ricercare suggestioni e storie celate dietro a dieci ritratti di donna.

Dieci i temi che saranno affrontati nel corso dell’incontro, arricchito dalla proiezione di immagini di celebri quadri e fotografie: si va dalla sacralità del gesto al profilo, dall’abbigliamento all’essenza della bellezza, dalla seduzione del dubbio alla bellezza senza tempo.

Ma tra gli argomenti che saranno affrontati anche “I sogni sono desideri” e l’abbigliamento: una riflessione su abiti e portamento così come sono stati raffigurati nella pittura o immortalati in immagini di celebri fotografi, spesso in un’inedita comparazione. Non mancheranno momenti di provocazione.

Nato nel 1995, Federico Lovison è dottorando di ricerca in Diritto pubblico comparato all’Università di Udine. Svolge un progetto di ricerca sui musei e gli ecomusei, in linea con la tesi di laurea in tema di tutela e valorizzazione del patrimonio museale tra Italia e Francia. Le sue attuali attività coniugano aspetti interdisciplinari tra arte e diritto.