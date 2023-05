Musica ed eventi in Fvg: le proposte per il week-end

È ricco di appuntamenti l’ultimo fine settimana di maggio: ne segnaliamo alcuni.

Oggi, sabato 27, per XXVII Fvg International Music Meeting, a Sacile, alle 20.45, Ospitale Vecchio di Borgo San Gregorio, serata dedicata al flauto traverso e alle sonorità fra Romanticismo e primo Novecento. Protagonisti Jenson Colby, Chiara Piletti, Mattia Novelli e Laura Zanardi-

Al via la mostra “Arte e Resistenza” dedicata alla collezione d’arte dell’Anpi provinciale di Udine. A Udine, Gallerie del progetto di Palazzo Morpurgo. dal 26 maggio al 25 giugno.

Oggi e domani (27 e 28 maggio) a Marano Lagunare ritorna “Fish Very Good in Laguna”, la manifestazione organizzata da Aries-Camera di commercio Venezia Giulia per il Flag GAC FVG . Centro dell’evento è l’infopoint allestito presso la “Pescaria vecia”, che costituirà da centro informativo, punto di prenotazione e di ritrovo per i diversi tour.

Nella Settimana della cultura friulana, la Società Filologica presenta nella giornata di oggi (sabato 27) ben tre nuovi volumi. Alle ore 11 nel salone d’onore di Palazzo Mantica in via Manin 18 a Udine, l’omaggio a Gina Marpillero con le sue “Storiis de Basse”. Presenta Ivana Battaglia. Alle 16 online sul sito www.setemane.it. All 17 nella sala Polifunzionale di Tramonti di Sopra sarà infine la volta de “Il Cjanâl da la Miduna”, di Maurizio Puntin.

Domani, domenica 28, alle 21, al Capitol di Pordenone, lo scrittore e insegnante pordenonese Enrico Galiano presenta “Prof, posso andare in bagno? La scuola che fa ridere”, di e con Enrico Galiano, musiche di Pablo Perissinotto.

Domani, doppio appuntamento domenicale per il “Festival Udine Castello” organizzato dagli Amici della Musica. Alle 11, Torre di Santa Maria, conferenza dal titolo “Danza e tradizione: confronto ed influenze”, con Danilo Prefumo, filosofo, musicologo. Alle 17, il Salone del Parlamento del Castello udinese ospita l’Orchestra Accademia Naonis Donatello, diretta da Vito Clemente e con solista Luisa Sello al flauto.

Nuova edizione di Musica nelle Corti 2023 a San Giorgio di Nogaro. Oggi, (sabato 27), alle 17. 30, anteprima nel parco di Villa Dora con i Balcanics. Domani, domenica 28, dalle 15.30, “Curtil di Mara e Giorgio” al civico 23 si esibisce il duo dei Filaments of Existence, Camilla Collet alla batteria e Giorgio Giacobbi al sax tenore. Alle 17 nel “Curtil di Annalisa e Stefano” (civico 74) i Muskrat Ramblers – New Orleans. Alle 18.30, “Curtil di Meri e Diego” (via della Fratta, 6) con i Blues Jumpers.

Oggi (Sabato 27), dalle 11 alle 20 e domani, dalle 11 alle 20, Davide Toffolo, “Bestiario. Temporary Exhibition”, allo studiovivacomix a Pordenone .

Lorenzo Live 2023 è il concerto di solidarietà a Morsano di Strada oggi, sabato 27, per presentare #lacartadilorenzo e sostenere una borsa di studio. Nell’area festeggiamenti centro polifunzionale in via Manzoni dalle 18.30 sul palco si avvicenderanno interventi e testimonianze.

Domani, domenica 28, alle 17.45, al Castello Valentinis di Tricesimo concerto “All’ombra del ciliegio in fiore”. Maria Giovanna Michelini, soprano, Paolo Chiarandini, pianoforte.

La Galleria ARTtime di Udine presenta “Di terra, di cielo e di mare”, mostra personale dell’artista Silvio Natali. Il vernissage oggi, sabato 27, alle 17.30.

Torna in Friuli l’editrice Vita Activa Nuova: stamattina (sabato 26), sarà a Carpacco al Festival delle Filande con il libro “Il governo delle donne” di Fabiana Martini, mentre alle 18. 30 sarà nella Sala consiliare di Terzo d’Aquileia con il romanzo di Serena Scarel “Una scelta”.

Oggi, sabato 27, alle 18.30, all’Azienda Agricola Comello di Grotta a Farra d’Isonzo, i danzatori Irene Ferrara e Marco Pericoli per Fioriture autoritratte, nell’ambito di Per-Forma, progetto artistico a cura di Quarantasettezeroquattro.

Alle 21.30, alla Caserma Osoppo di Udine, ultima creazione della danzatrice e coreografa Valentina Saggin: Come un acrobata sull’acqua, che sarà ospite di Diversimili_il festival della biodiversità, un progetto di Kaleidoscienza.

Infine, Il Festival del giornalismo anticipa con una serie di eventi: “25 Anni di Medici senza Frontiere” domenica, alle 21, a Gradisca d’Isonzo.