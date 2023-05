Jazz, teatro-canzone e musica per l’estate al Verdi di Pordenone

Un’estate da vivere intensamente quella in compagnia delle proposte firmate dal Teatro Verdi di Pordenone: trascorrere l’estate “in Pescheria” è, infatti, l’invito che anche quest’anno il teatro pordenonese rivolge al pubblico con un cartellone che attraversa i generi, tra jazz, musica e teatro-canzone. Scenario ideale per vivere il teatro all’aperto d’estate è ancora Piazzetta Pescheria, nel centro storico di Pordenone.

Quattro le proposte artistiche, distribuite in tre date, per il cartellone “Open Jazz 2023”, sempre firmato dal clarinettista, sassofonista e compositore Francesco Bearzatti: una line up originale ed esclusiva di concerti con alcuni dei nomi più significativi del jazz nazionale e internazionale.

Si parte il 28 giugno con un concerto che riunisce due set differenti, dal new mainstream a un mondo elettronico di sperimentazione. Nella prima parte spazio alle melodie scintillanti e raffinate dello stellare Greg Burk Quintet. Nella seconda parte protagonista il trio elettronico Siner con il bassista Matteo Bortone, la voce di Ludovica Manzo e il piano di Giulio Stermieri.

Il 5 luglio sarà la volta del friulano Mirko Cisilino, giovane promessa italiana della tromba, che presenterà il caleidoscopio sonoro di Effetto Carsico tra jazz e musica popolare. Open Jazz si chiuderà il 12 luglio con Mixmonk, un acclamato trio pianoforte, sax e batteria nato per celebrare la musica di Thelonius Monk. Protagonista la super star americana della batteria Joey Baron.

Conclusa l’immersione nel grande jazz, è la volta di tre, originali proposte di spettacolo curate da Claudia Cannella, dove musica e parole fanno da filo conduttore. Si parte il 19 luglio con Federico Buffa, il giornalista-affabulatore che ha reinventato lo storytelling sportivo. In scena il suo “La Milonga del fútbol” dedicato a tre mancini che hanno fatto la storia del pallone: Omar Sivori, Diego Armando Maradona e Lionel Messi.

Tre campioni nati a un quarto di secolo di distanza ma legati da un filo rosso calcistico, poetico e sociale. Mercoledì 26 luglio è la volta di un concerto-spettacolo in onore del grande teatro-canzone ideato Giorgio Gaber: la cantautrice Andrea Mirò con l’attore cantante e musicista Enrico Ballardini e la scoppiettante verve di Musica Da Ripostiglio riportano in scena le riflessioni ironiche e graffianti del Signor G. in “Far finta di essere sani”.

Gran finale mercoledì 2 agosto con il ‘punk da balera’ mescolato al ‘free jazz’ degli Extraliscio Club, guidati dalla follia poli-strumentale e dalla dolcissima voce di Mirco Mariani. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21. L’apertura ufficiale delle prevendite parte oggi in Biglietteria (tel 0434 247624) e online www.teatroverdipordenone.it.