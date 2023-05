La storia della Resistenza in Friuli nella collezione d’arte dell’Anpi

È stata inaugurata a palazzo Morpurgo la mostra “Arte e resistenza”. Fino al 25 giugno si potranno ammirare per la prima volta una selezione di opere dei principali artisti regionali del secondo Novecento, tra cui due preziosi fogli che attestano la primissima attività incisoria di Mirko Basaldella e Zigaina.

* * *

Dopo la mostra Arte contro la barbarie allestita già nell’agosto del 1944 a Roma, una delle prime esposizioni a livello nazionale a tema Resistenza si tenne proprio a Udine, tra agosto e settembre del 1948, nelle sale del Castello e sotto la Loggia di San Giovanni, e nel contesto della mostra regionale per il centenario risorgimentale del 1948, occasione anche per fare il punto sull’arte contemporanea oltre che sulle glorie artistiche del passato e per una riflessione storica sugli eventi più recenti: per questa mostra Ferdinando Mautino, Mario Lizzero e Pier Paolo Pasolini a nome dell’Anpi friulana commissionarono una Mappa della Resistenza in Friuli ad Afro Basaldella che la dipinse a tempera su faesite (cm. 202x302), e a Dino Basaldella che la modellò su un pannello in gesso di analoga dimensione, opere entrambe poi donate dall’Anpi alla Galleria d’Arte Moderna di Udine.

Si tratta di una vera e propria mappa, con tanto di legenda, dove sono segnalati i luoghi principali legati alla storia della Resistenza in regione attraverso il ricorso a simboli, dalle forche alle biciclette agli incendi di Forni di Sotto, Nimis, Attimis e Faedis, ma in entrambe le opere, al di là del significato storico e delle finalità illustrative, si sovrappone una volontà di stile che si affida a un originale elaborazione del linguaggio post-cubista, in piena libertà espressiva e in linea con la ricerca individuale dei due artisti.

Tale illustre precedente venne rinnovato dall’Anpi udinese in concerto col Comune di Udine, prendendo spunto dal decennale della Liberazione, in un’esposizione accompagnata da premi acquisto, tra il 16 giugno e il 3 luglio del 1954, allestita in palazzo D’Aronco, presso le sale del Circolo Artistico Friulano.

La commissione presieduta da Arturo Manzano, autorevole critico d’arte, Vittorio Marangone, e dagli artisti Enrico De Cillia, Giovanni Foschiano e Giuseppe Zigaina, premiò in tale occasione Dino per la medaglia commemorativa, Sergio Altieri per la Battaglia di Peternel, mentre ulteriori tre premi andarono a Cesco Bierti, a Luciano Ceschia per il Trasporto di un ferito oltre il Torre, a Federico De Rocco per Liberazione di tre partigiani, ed inoltre vennero segnalati per eventuali ulteriori acquisti i nomi di Liliana Leiss de Leimburg, Guido Tavagnacco e Mario Bulfoni, segnalazione subito accolta, evidenziando una comune unità d’intenti, dai civici Musei guidati da Carlo Someda de Marco, con l’acquisizione del disegno di De Rocco e del Comando partigiano di Bulfoni.

Queste dunque origini, motivazioni e idealità che diedero vita alla collezione d’arte dell’Anpi provinciale che per la prima volta si presenta al pubblico presso le Gallerie del Progetto di Palazzo Morpurgo, il palazzo donato al Comune e destinato a scopi culturali dagli eredi di Elio Morpurgo, illustre concittadino deportato dai nazisti.

In mostra una selezione di opere individuate all’interno di un patrimonio che oggi ne conta oltre un centinaio, frutto di donazioni spontanee grazie alla generosità degli stessi artisti e alla loro vicinanza all'Anpi, e che oggi va ad arricchire il patrimonio d’arte della nostra città: dalla mostra del 1954 provengono opere particolare importanza come i disegni di straordinaria forza plastica di Ceschia dedicati alla difesa di Faedis, il celebre dipinto raffigurante La battaglia di Peternel di Altieri, che racconta fedelmente nello scenario a lui famigliare, il Collio, uno degli episodi più significativi nella storia della Resistenza in Friuli, opere che si affiancano all’altorilievo raffigurante Gli impiccati di Premariacco di Max Piccini, già esposto a Udine nel 1951 alla prima mostra organizzata dall’Unione degli artisti friulani.

Si tratta di un tema intensamente frequentato in questi anni come rappresentazione di una tragedia universale, dal significato simbolico oltre che strettamente religioso, come nella Crocefissione del partigiano del 1946 di Mirko, qui alla sua primissima attività incisoria. Ispirate dalla partecipazione nelle file della resistenza, o dall’esperienza della prigionia e dei campi di concentramento, queste opere nascono con un intento di denuncia nei confronti della barbarie nazifascista e dall’impegno degli artisti per la crescita democratica della società, a sottolineare quel principio di libertà che sta anche alla base dell’espressione artistica.

Alcune si esprimono nei termini di figurazione o di realismo militante, come nel caso di Federico De Rocco o di Guido Tavagnacco, artista che all’Anpi ha donato un importante nucleo di dipinti e disegni, e di Ermes Gazziero, ma in molti altri casi l’evento raffigurato viene trasfigurato attraverso il velo della memoria ed elaborato dalla propria individuale ricerca artistica, come nei dipinti di Mario Baldan, di Nando Toso, di Albino Lucatello, Aldo Colò e Carlo Ciussi. In mostra anche Febbraio 1944, del 1965, una delle primissime prove incisorie di Zigaina, attestanti uno sguardo analitico allenato allo scavo e alla trasfigurazione dell’immagine, e una scultura dell’artista croato Mate Čvrljak raffigurante il bozzetto per il monumento di Palmanova al comandante Mario Fantini “Sasso”.

Con questa mostra, che rinnova dunque un appuntamento periodico tra l’ Anpi e l’Arte, si riavvia anche un percorso di valorizzazione di questo patrimonio che ha recentemente comportato una campagna di catalogazione, interventi di manutenzione e restauro e che ora attende, insieme al patrimonio archivistico e alla biblioteca, una più adeguata sede per meglio accogliere e rendere davvero fruibile queste importanti testimonianze d’arte e di impegno per una società migliore.