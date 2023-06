Notte dei lettori con 70 incontri fra i confini mentali e geografici

Sta per partire la decima edizione de “La notte dei lettori”, in programma nelle giornate del 9, 10 e 11 giugno.

Il Festival, organizzato dal Comune di Udine in collaborazione con il Sistema bibliotecario del Friuli e il sostegno della Regione, si svolgerà in 25 luoghi della città e prevede un programma ricchissimo di letture, indirizzate a un pubblico di tutte l’età.

In programma anche giochi, incontri, dibattiti, esibizioni teatrali, mostre ed esecuzioni musicali.

L’edizione di quest’anno vuole essere un omaggio a Italo Calvino in occasione dei 100 anni dalla nascita. Il sottotitolo del Festival Il castello dei confini incrociati riprende infatti, parafrasandolo, il titolo del famoso romanzo calviniano, con un’importante variante.

Viene infatti sostituita la parola “destini” con “confini”, un termine che ben si addice a rappresentare la nostra regione. Nel corso dell’iniziativa si parlerà quindi di confini reali nella storia e nell’attualità, di frontiere, ma anche di confini e muri mentali, rivolgendo l’attenzione in particolar modo alla tematica dell’inclusione.

Il logo del Festival è inoltre rappresentato dal disegno offerto in dono dal maestro Giorgio Celiberti, che vi ha riportato la propria visione del Festival, associata all’ispirazione calviniana del titolo.

La programmazione dell’evento, illustrata durante la conferenza stampa di mercoledì 31 maggio, svoltasi alla Biblioteca civica Joppi, è stata presentata da Cristina Marsili, responsabile dell’Unità Organizzativa “Biblioteca civica Vincenzo Joppi”, da Federico Pirone, assessore alla Cultura del Comune di Udine, Martina Delpiccolo, Direttrice artistica del Festival, Antonio Impagnatiello, dirigente del Servizio Cultura e istruzione del Comune di Udine, Paolo Montoneri presidente del Sistema bibliotecario del Friuli, e Remo Politeo presidente dell’associazione delle Librerie in Comune.

Gli incontri in programma sono circa sessanta, tra i quali sono previste sette anticipazioni dal primo fino all’8 giugno, che spazieranno da presentazioni di libri, anche in anteprima nazionale, in particolare con i romanzi Madre d’ossa di Ilaria Tuti e L’estate in cui fiorirono le fragole di Anna Bonacina, alle inaugurazioni di mostre e a una video-inchiesta sui giovani di oggi, a cura di Angelo Floramo e Martina Delpiccolo.

Sono state inoltre organizzate due cacce al tesoro e molte attività per bambini e ragazzi e quattro mostre, che avranno luogo al Museo Etnografico del Friuli (Un mosaico da indossare e microsaici), alla Casa della Confraternita (Mosaicamente: omaggio a Frida Kahlo) a Palazzo Mantica (la rassegna fotografica Friuli - valli alpine, monti, acque, genti curata da Diego Cinello) e alla Biblioteca Civica Joppi (Immaginare giardini in un mondo in frantumi).

Sono poi tre le realtà teatrali coinvolte nell’iniziativa: Css, Teatri Stabil Furlan e la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, e due opere cinematografiche: l’una al Visionario con Cul futur sot da lis ceis e l’altra presso il Centro Balducci, che proietterà Trieste è bella di notte.

Saranno anche in programma una maratona notturna di poesia e una passeggiata al Castello di Udine con Paolo Medeossi e Martina Delpiccolo, dove verranno analizzati i castelli come luoghi simbolici e come parte della storia, letteratura e delle suggestioni fantastiche.

Gli appuntamenti promossi in collaborazione con l’Università di Udine si terranno invece presso la sede dei Rizzi con “33\16.

La narrazione filmica incontra la visione 360º, a Palazzo Antonini con l’incontro intitolato Intelligenza naturale e intelligenza artificiale e a Palazzo di Toppo Wassermann con il Festival Collega-menti, ideato dall’Università, che avrà luogo dall’8 al 10 e dal 16 al 17 giugno.

A partire dal 9 giugno, data di inizio del Festival, fino al 20 settembre, Giornata Mondiale dei tumori ginecologici, sarà inoltre possibile donare, all’interno delle biblioteche, libri per la creazione di una libreria spontanea presso l’Ospedale di Udine.

Informazioni e aggiornamenti del programma sono accessibili all’indirizzo www.lanottedeilettori.com e sulle pagine Facebook e Instagram.