Udinese e Udogie (e non solo lui) sono al saluti

UDINE. Pronti ai saluti, pronti a dirsi addio. Sarà così domani sera per Destiny Udogie, alla sua ultima partita con la maglia bianconera che in questa stagione ha indossato da giocatore del Tottenham, prestato alla causa della Zebretta. Il mancino classe ’02 è l’unico certo di andarsene, vista la situazione di mercato già ampiamente formalizzata, ma attenzione perché assieme a lui ci sono anche altri bianconeri che potrebbero chiudere il loro ciclo domani sera.

Oltre a Rodrigo Becao la sfida alla Juve potrebbe essere il passo d’addio anche per Beto, Iljia Nestorovski, Roberto Pereyra, lo stesso Walace, che dovrebbe giocare da difensore centrale, Marvin Zeegelaar che sarà assente domani, al pari di quel Gerard Deulofeu su cui incombe un enorme punto interrogativo per il futuro.

In attesa che il mercato faccia la sua parte è dunque meglio procedere per gradi, rispettando quelle che sono le probabilità prossime ai saluti.

Allora è bene ripartire da Udogie, che forse più di tutti rappresenta il concetto imprenditoriale di casa Pozzo, dove alla scoperta del talento va abbinata la valorizzazione che porta al rendimento tecnico e alla plusvalenza.

L’Udinese è maestra in questo circolo “virtuoso”, ma è certo che di Udogie ha stupito la precocità, perché neanche il Verona, che lo ha perso per neanche quattro milioni due anni fa, si sarebbe mai aspettato di vedere quel nome finire in Premier l'anno successivo, venduto per 25 milioni complessivi (18 di parte fissa più 7 di bonus).

Ecco, di sicuro il presidente dell’Hellas Maurizio Setti deve avere fatto una telefonata al suo direttore sportivo chiedendo lumi sul perché quell’operazione non è stata fatta a suo tempo in riva all’Adige.

Il perché glielo potrebbe spiegare Gino Pozzo, che dopo averlo visto sei volte all’opera nel Verona di Ivan Juric, ha deciso di investire. Risultato? Udogie la scorsa stagione è esploso con 5 gol e 3 assist, ringraziando sia Luca Gotti che Gabriele Cioffi, con cui ha preso il volo.

Non a caso l’operazione col Tottenham è stata siglata il 16 agosto scorso, quando Antonio Conte aveva dato il suo consenso. Tuttavia, Conte agli Spurs non c’è più, ma Udogie al Tottenham ci andrà lo stesso, perché ha confermato anche quest’anno il suo valore da giocatore in prestito, con altri 3 gol e 4 assist, pur non replicando i livelli della scorsa stagione.

Da un partente certo a uno possibile come Beto. Vero che il dt Pierpaolo Marino sta dicendo a tutti che l’Udinese non ha bisogno di venderlo, e che servono 35 milioni, ma l’Everton è pronto a un nuovo assalto, e la Premier potrebbe soddisfare le richieste economiche del club con cui l’attaccante portoghese classe ’98 ha un contratto in scadenza a giugno 2026.

Sono stati 21 i gol messi a segno finora in 62 partite da Beto, e siamo certi che negli occhi dei tifosi sono rimasti anche tutte le reti mancate, gol potenziali e falliti che, di fatto, rappresentano quel fattore chiamato maturazione sul quale son pronti a investire in Inghilterra. A meno che qualcuno come il Napoli non pensi a lui.

Sarà comunque un’estate calda per Beto, uomo mercato per eccellenza assieme a Becao, seppur con presupposti diversi. Tutta da vedere, invece, la situazione del “Tucu” Pereyra, con cui la società ha un dialogo apertissimo proprio in questi giorni. Resterà? Sì, o forse, a meno di un salto di qualità in un club impegnato in Europa.

Più facile, quindi, che domani sera il giro di campo per un commiato da occhi lucidi lo possa avere Ilija Nestorovski, che sta finendo la sua quarta stagione a Udine, un’esperienza fin qui condita da 81 presenze, 8 gol e sei assist per il 33enne macedone.