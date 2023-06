Dalla politica all’attualità: PordenonePensa al via con il ministro Sangiuliano

Sarà il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, a inaugurare oggi a Pordenone la 15ma edizione di PordenonePensa, la rassegna organizzata dal circolo culturale cittadino Eureka, curata dallo storico e giornalista Giordano Bruno Guerri, e che fino a giovedì, attraverso il confronto fra esponenti della politica, del giornalismo, dell’economia e non solo, si propone di affrontare i grandi temi del nostro presente. Sangiuliano, già vicedirettore del Tg1 e direttore del Tg2, taglierà il nastro di PordenonePensa alle 16, nella sala grande di Cinemazero, dove sarà intervistato da Paolo Corsini, il giornalista che, durante il recente valzer di nomine che ha investito il servizio pubblico, ha ricevuto l’incarico di responsabile dei format di approfondimento Rai.

Cinque gli incontri che si susseguiranno fino a giovedì, tutti alle 20.30 nel chiostro della biblioteca e con ingresso libero. Domani, focus sui nuovi assetti che si stanno delineando nel mondo con il perdurare della guerra in Ucraina, sia a livello geopolitico che a livello economico. L’ex ministro degli Esteri del governo Monti Giulio Terzi di Sant’Agata, senatore di Fratelli d’Italia, e l’editorialista di “Stampa” e “Repubblica”, onorevole Gianni Vernetti, si confronteranno per tracciare un quadro aggiornato del panorama geopolitico mondiale, in continuo fermento a seguito delle vicende della guerra in Ucraina. Come stanno cambiando gli equilibri mondiali? Quali nuove alleanza si stanno creando e quali invece vengono sciolte? Come uscirà l’Europa dalle vicende in corso? Moderati dal giornalista Paolo Micalessin, Terzi e Vernetti tracceranno gli scenari che si prospettano per il futuro del pianeta.

Di gialli e misteri in Vaticano e in particolare del caso Orlandi – tornato prepotentemente d’attualità con l’istituzione di una commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta a marzo e la terza inchiesta italiana a maggio – parlerà martedì il conduttore di “Quarto Grado”, Gianluigi Nuzzi. Ora che le investigazioni sono state riaperte, per tenere conto di nuove testimonianze nella speranza che possano portare a una svolta nelle indagini, si è riacceso più che mai l’interesse su uno dei più celebri misteri irrisolti d’Italia. Maria Rita Parsi, psicopedagogista e psicoterapeuta, volto noto televisivo, condurrà il pubblico in una riflessione su come bambini e adolescenti possono essere aiutati a superare le traumatiche conseguenze della pandemia e dei problemi da affrontare e risolvere per dare un futuro alle nuove generazioni.

La 15ma edizione di Pordenonepensa si chiuderà giovedì 8 giugno e ad approfondire il tema degli equilibri economici in Europa e in Italia “nel peggior scenario dal dopoguerra ad oggi”, un quadro che “prima dell’esplosione della pandemia sarebbe stato del tutto inimmaginabile”, sarà lo stesso curatore della rassegna Giordano Bruno Guerri in dialogo con Chicco Testa, manager, ambientalista italiano già segretario nazionale e presidente di Legambiente e deputato e Alberto Mingardi, professore associato in “Storia delle dottrine politiche” alla Uilm di Milano, editorialista e saggista, fra i blogger di EconLog.

Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani ha voluto sottolineare l’avvio della 15ma edizione della rassegna parlando di una manifestazione «basata sul concetto di confronto, e quindi di pluralismo, dibattito, di messa a confronto di idee, e questo – ancora Ciriani - è senz’altro qualcosa di arricchente, che consente al pubblico di poter assistere a dei dibattiti di assoluta attualità non con un solo punto di vista, ma con una pluralità di voci. Inoltre – ha aggiunto - consente di mostrare la città a persone prestigiose del giornalismo, della cultura, del cinema, dello spettacolo, dell’arte e della politica, e al pubblico di riportare nelle proprie case una visione più completa dei temi di cui si è discusso.

Ogni anno vengono affrontati nuovi temi e nuovi argomenti, che fanno bene alla dialettica. Un plauso all’associazione che la organizza».

Un accenno, infine, all’immagine scelta per accompagnare la versione 2023 di PordenonePensa – che, ricordiamo, è organizzato da Eureka in collaborazione con il Comune di Pordenone, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli e alcuni partner privati – è dell’artista e illustratrice Anna Godeassi, pordenonese d’origine e milanese d’adozione, che oggi lavora per prestigiose testate italiane e internazionali.