La grande musica sulla diga: Joss Stone e Piero Pelù fra le star di Grado Festival

Si arricchisce il calendario dei grandi concerti estivi del Friuli Venezia Giulia con l’undicesima edizione del Grado Festival – Ospiti d’Autore.

Rassegna fra le più suggestive, sia per qualità artistica, sia per la bellezza e il fascino del luogo e della città che la ospitano, proporrà a cavallo fra luglio e agosto, sulla scenografica Diga Nazario Sauro, alcuni fra i nomi più importanti della scena musicale italiana e internazionale, di ieri e di oggi.

Un’offerta adatta a un pubblico eterogeneo, che conferma il festival come importante strumento di valorizzazione della località balneare di Grado, ospitando negli anni nomi dal valore assoluto come Lucio Dalla, Patti Smith, Brian May, Simple Minds, Goran Bregovic, Ray Manzarek, Joe Satriani, Morrissey, Damien Rice, Asaf Avidan, Ludovico Einaudi, Subsonica, Umberto Tozzi, tra gli altri.

Si partirà il 10 luglio con il concerto della splendida Joss Stone, cantautrice britannica già vincitrice del Brit Award e del Gammy Award, capace di vendere oltre 12 milioni di dischi in carriera grazie a canzoni e album di successo planetario, tra cui il celebre The Soul Sessions. Joss Stone non si è mai fermata un attimo, a partire dall’uscita del suo album di debutto a soli 16 anni.

Da allora ha pubblicato sette album in studio che hanno venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo. Si è esibita al fianco di artisti leggendari come James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Gladys Knight, Sting, Van Morrison e Melissa Etheridge. Inoltre, ha collaborato e contribuito agli album di molti dei migliori musicisti del mondo, tra cui Jeff Beck, Mick Jagger e Damien Marley, e ha ottenuto oltre un miliardo di stream solo negli Stati Uniti.

Dopo il grande avvio, evento dedicato al pubblico più giovane, ma non solo, sarà quello in programma il 16 luglio, quando sul palco della Diga salirà il duo hard – pop dei Santi Francesi.

Dalla vittoria della sedicesima edizione di X Factor, i Santi Francesi hanno pubblicato nuova musica e calcato i palchi dei club delle principali città d’Italia, davanti a migliaia di fan.

Musico ambulante è invece il titolo del concerto portato sui palchi più prestigiosi d’Italia da Fabio Concato, cantautore spiccatamente jazz amatissimo dal pubblico italiano, che presenterà per l’occasione un viaggio fra i grandi successi del suo quarantennale repertorio.

Da quelle Storie di Sempre (1977) il pubblico ha subito compreso di avere a che fare con un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili: le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo.

Domenica bestiale, di cui ricorre il quarantesimo anniversario, Fiore di Maggio, Guido piano, Rosalina, Sexy tango, O Bella bionda, fino ai singoli dell’ultimo album, Stazione nord, Non smetto di aspettarti, queste alcune delle canzoni del concerto.

Una scaletta proposta con grande energia e complicità, assieme Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

Personaggio fra i più interessanti della scena musicale attuale italiana è senza dubbio Dardust, pianista e performer elettronico, reduce dal successo del tour teatrale con Elisa e dalla pubblicazione dell’album Duality.

Dardust sarà live a Grado il 25 luglio con il suo “Duality Tour”. Pioniere della musica classica alternativa, metterà in scena le sue due anime - piano solo ed elettronica - in un’esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari.

Dardust porterà sui palchi italiani ed esteri i brani di Duality, nuovo lavoro discografico. Dardust è Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione.

La sua musica ha accompagnato eventi come il Superbowl, l’Nbq All Star Game, il Keynote Apple e il Flag Handover nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Beijing 2022.

Autore e produttore d’eccezione ha firmato numerosi grandi successi italiani, vantando un palmarés di oltre 70 dischi di Platino e oltre 500 milioni di streams.

Ha collaborato con artisti internazionali tra i quali Benny Benassi e Sophie and The Giants che lo hanno accompagnato sul palco del Pala Olimpico di Torino alla 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest.

Concerto a ingresso libero sarà invece quello in programma il 1° agosto, con protagonista l’icona pop anni ’80 Johnson Righeira, assieme alla Sinfonico Honolulu, la più importante orchestra di ukulele italiana, nel tour che celebra i quarant’anni della hit Vamos a la Playa.

All’interno di un repertorio completamente riarrangiato rivolto ai successi di quegli anni, il concerto comprenderà alcuni dei brani più iconici, che hanno sancito il decollo dell’era elettronica nelle sue sperimentazioni legate alla dance music prima, alla new e new romantic poi, che sfocerà nel pop internazionale in una dimensione di massa.

A chiudere il calendario dell’edizione del festival, venerdì 4 agosto, sarà il rocker italiano più carismatico di sempre, “el diablo” Piero Pelù, che assieme ai suoi Bandidos scatenerà il pubblico con tutti i suoi grandi successi da solista e da leader del Litfiba per l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo nuovo Live Estremo 2023.

I biglietti per i concerti del Grado Festival – Ospiti d’Autore, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Grado, Regione e PromoTurismoFVG, saranno in vendita a partire dalle 11 di lunedì 5 giugno sul circuito Ticketone. Info, prezzi e punti vendita su www.azalea.it.